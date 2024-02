Maserati GranCabrio 2025: primo sguardo alla nuova spider

La Maserati GranCabrio 2025 segna un ulteriore capitolo nella storia del brand di Stellantis, portando avanti l’eredità di prestigio e innovazione che contraddistingue la casa automobilistica modenese. L’iconica decappottabile si presenta come una sublime fusione di eleganza, prestazioni e tecnologia all’avanguardia, progettata per soddisfare le aspettative degli appassionati più esigenti.

Il cuore della nuova GranCabrio è il motore Nettuno V6 biturbo da 3 litri che eroga una potenza di 550 CV. Questo motore, già noto per essere il propulsore più potente mai realizzato per la GranTurismo, si distingue per le sue performance straordinarie, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi anche nella versione a cielo aperto.

Maserati GranCabrio 2025: pubblicate le prime immagini e informazioni ufficiali

L’allestimento Trofeo, disponibile sin dal lancio, sottolinea ulteriormente l’indole sportiva del veicolo, senza trascurare il comfort e il piacere di guida, aspetti che rimangono fondamentali anche nella versione spider.

L’abitacolo della GranCabrio 2025 è stato progettato per offrire un comfort ottimale durante le lunghe percorrenze, caratteristica che, unita alla possibilità di godersi la guida en plein air, rende ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.

Il design esterno riflette la filosofia stilistica di Maserati, combinando linee classiche e proporzioni armoniose con dettagli moderni e materiali di pregio. Il tetto in tessuto, che può essere riposto automaticamente nel bagagliaio in soli 14 secondi anche a velocità fino a 50 km/h, enfatizza l’eleganza e la funzionalità del design, garantendo spazio sufficiente per quattro passeggeri.

L’attenzione al dettaglio si estende anche agli interni, dove l’artigianalità distintiva del produttore modenese trova espressione in un lusso audace ma contemporaneo. Il tipico “equilibrio dei contrasti” viene esaltato attraverso materiali di alta qualità e finiture raffinate, che insieme creano un ambiente accogliente e sofisticato.

Dal punto di vista tecnologico, la nuova Maserati GranCabrio si distingue per i suoi avanzati sistemi di infotainment e assistenza alla guida, che garantiscono sicurezza e intrattenimento di alto livello.

Elementi come il neck warmer di serie, dedicato al riscaldamento del collo, e il wind stopper opzionale, contribuiscono a migliorare ulteriormente il comfort di guida, rendendo la GranCabrio perfetta per ogni stagione.

Insomma, la nuova decappottabile del Tridente è destinata a diventare una scelta preferita per gli amanti della guida a cielo aperto, continuando la tradizione di eccellenza che da oltre 60 anni caratterizza le vetture sportive firmate Maserati.