GTO Legacy Tour: Ferrari celebra sulle Dolomiti una sua icona

Il 2024 è un anno importante per la Ferrari GTO. Come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, l’iconica creatura del “cavallino rampante” ha spento le 40 candeline. Il suo debutto in società avvenne infatti il 28 febbraio del 1984, al Salone dell’Auto di Ginevra. Doveroso rendere un tributo d’affetto a questa straordinaria vettura, che ha aperto il ciclo delle supercar in serie limitata, poi proseguito con le varie F40, F50, Enzo, LaFerrari. Ora si attende una nuova discendente della prestigiosa stirpe. La casa di Maranello, che sa onorare al meglio la sua storia, annuncia il GTO Legacy Tour 2024, in programma dal 1° al 4 ottobre.

Teatro della manifestazione celebrativa sarà lo scenario delle Dolomiti, dove parecchi esemplari della specie si ritroveranno, per disegnare una tela fantastica e indimenticabile. Già cresce l’attesa per l’esclusivo evento, che offrirà emozioni da sogno ai possessori, con esperienze di guida (e non solo) al top. Anche gli appassionati cominciano ed essere in fibrillazione, per quello che si annuncia come uno degli appuntamenti dell’anno.

Foto Ferrari

La casa di Maranello cercherà di onorare al meglio il compleanno del suo gioiello, come già successo nel 2023 con la kermesse-tributo per la più giovane F40. Ora è il turno della seconda edizione del Legacy Tour, dedicato alla Ferrari GTO, impropriamente chiamata da alcuni 288 GTO. Il via alle danze prenderà forma in Val Rendena. L’elegante scenario delle Dolomiti accompagnerà gli equipaggi fino all’ultimo giorno, quando raggiungeranno Maranello. Qui le vetture protagoniste torneranno a respirare l’aria di casa, nello stabilimento del “cavallino rampante”.

Tra le mura del sito produttivo, alcuni esperti del reparto Classiche, insieme ad alcuni componenti del team di sviluppo del modello, regaleranno delle chicche sulla Ferrari GTO. Immagino le vibranti emozioni di chi ha il privilegio di custodirne una in garage. Durante l’immersione culturale, le vetture saranno esposte all’interno della fabbrica. Poi entreranno sul Circuito di Fiorano, per la parata conclusiva. Il GTO Legacy Tour 2024 è stato appena annunciato, ma già produce emozioni travolgenti. I possessori che desiderassero partecipare all’evento potranno contattare il proprio concessionario di riferimento entro la fine di aprile.