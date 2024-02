Fiat Panda MY24: ecco quali saranno le novità principali

Nel corso del 2024, probabilmente durante l’estate, la Fiat prevede di lanciare una nuova generazione della Panda, che sarà completamente elettrica. Il modello attuale in commercio condividerà solamente il nome con questa nuova versione, poiché sarà costruito su una piattaforma diversa, la stessa utilizzata dalla Citroën ë-C3. Tuttavia l’attuale generazione della city car, presente sul mercato dal 2012, sarà ancora prodotta nello stabilimento di Pomigliano fino al 2026. Questa informazione è confermata da alcune foto spia che ritraggono la Fiat Panda MY24 durante alcuni test su strada.

Prime foto spia per Fiat Panda MY24 che cambierà nome

Le immagini sono state pubblicate da Walter Vayr sui social e sono state realizzate da Gabetz Spy Unit. Si vede la nuova Panda che comunque dal punto di vista estetico non presenta praticamente nessuna novità rispetto al modello attuale. Questo almeno per quanto concerne il design esterno. Le novità principali di questo aggiornamento di Panda dovrebbero riguarda il suo interno dove troverà spazio per la prima volta la strumentazione digitale. Qualche novità è prevista anche per quanto concerne il volante. Si prevede che nella plancia centrale rimanga il monitor da 7″, eventualmente aggiornato dal punto di vista software.

Nessun aggiornamento dovrebbe arrivare per quello che concerne i motori. Si vocifera invece dell’aggiunta di alcuni sistemi di assistenza alla guida. Ricordiamo che questa nuova versione di Panda affiancherà la nuova generazione che sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024. Si dice inoltre che questa auto cambierà nome e più che di Fiat Panda My24 si parlerà di nuova Fiat Pandina. Il debutto dovrebbe avvenire molto presto. L’auto continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano almeno fino a fine 2026 ma non si escludono ulteriori prolungamenti. Vedremo dunque prima del debutto se arriveranno ulteriori novità a proposito di questa attesa auto che è destinata ad avere un ruolo importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana ancora per diversi anni.