Opel Corsa Hybrid sta arrivando: in Germania i prezzi partono da 26.100 euro

Opel Corsa sta vivendo una rinascita, mostrandosi più moderna, digitale e variegata che mai, con il distintivo marchio Opel Vizor e l’aggiunta di due motori elettrici. Ora, Opel sta espandendo ulteriormente la gamma di motori della sua piccola bestseller, introducendo per la prima volta la versione ibrida con tecnologia a 48 volt. La nuova Opel Corsa Hybrid è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e con nuovi motori benzina a tre cilindri turbo da 1,2 litri, sviluppati appositamente per questa applicazione.

Questi motori, disponibili con potenze di 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV, sono accoppiati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV. Questo sistema ibrido offre numerosi vantaggi, soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima volta all’elettrificazione e che viaggiano principalmente in città. Rispetto alla versione convenzionale, la Corsa Hybrid riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 18%, consentendo ai conducenti di guidare con emissioni locali libere alle basse velocità in città.

Inoltre, grazie al design compatto del sistema ibrido, non vi è alcuna perdita di spazio interno e i guidatori non devono preoccuparsi di ricaricare esternamente la loro Corsa Hybrid. Il sistema è progettato per essere efficiente ed è ottimizzato per garantire le migliori prestazioni con il minor consumo energetico possibile.

La Corsa Hybrid offre un’esperienza di guida efficiente e intuitiva, con la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Inoltre, all’interno del veicolo, gli occupanti possono usufruire di un display completamente digitale che fornisce informazioni specifiche per l’ibrido, inclusi i dati sul flusso di energia e lo stato di carica della batteria.

Dotata di tecnologie all’avanguardia per il comfort e la sicurezza, come il Forward Collision Alert, l’Adaptive Cruise Control e la luce Intelli-Lux LED Matrix, la nuova Opel Corsa Hybrid rappresenta un passo avanti nell’elettrificazione dei veicoli urbani. Con un prezzo a partire da €26.100 in Germania, laOpel Corsa Hybrid arriverà presto presso i concessionari, offrendo un’alternativa pratica e efficiente per coloro che cercano un’auto ecologica e conveniente.