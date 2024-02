Nuova Fiat Ritmo: un video anticipa il suo design?

Fiat ha recentemente annunciato il suo piano futuro, che prevede il lancio di cinque nuovi modelli basati sulla stessa piattaforma. Il primo di questi sarà la nuova Fiat Panda nel 2024, seguita dalla tanto attesa Fiat Multipla. Questi piani hanno suscitato grande interesse online, con molti fan che si sono ispirati a creare render digitali delle nuove vetture. Uno di questi render, particolarmente interessante, è stato condiviso dal canale YouTube AI Cars Restyling, che immagina il design della nuova Fiat Ritmo.

Un video ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Ritmo

In questa proiezione, la nuova Fiat Ritmo viene reinventata come un crossover del futuro. È evidente che queste visioni digitali siano frutto dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, non sappiamo se Fiat deciderà di riutilizzare il celebre nome per uno dei suoi prossimi modelli. Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha precedentemente espresso il desiderio di utilizzare nomi storici del marchio per le future vetture.

Quindi, non è da escludere la possibilità che una nuova Fiat Ritmo possa entrare nel panorama automobilistico. Se dovesse arrivare, è probabile che sia basata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis e disponibile con motorizzazioni sia a combustione interna che completamente elettriche. Nei prossimi mesi potremmo ricevere ulteriori dettagli sui nomi dei futuri modelli di Fiat.

Al momento sappiamo che oltre alla nuova Fiat Panda ci sarà spazio per un SUV, un camper, un pickup e una fastback. Il SUV dovrebbe essere la nuova Fiat Multipla anche se il nome non è stato ancora confermato, il pickup la nuova Fiat Strada e la fastback l’erede della Fiat Fastback. Dunque per una nuova Fiat Ritmo non ci dovrebbe essere spazio, ma come si dice in questi casi, mai dire mai.