Stellantis: lo stabilimento di Betim spegne 47 candeline

Stellantis continua a scrivere la sua storia di successo. Lo stabilimento di Betim (Polo Automotivo Stellantis di Betim) in Brasile celebra quest’anno il suo 47° anniversario, consolidandosi come una vera e propria fabbrica di successo. Dal giorno della sua inaugurazione, avvenuta il 9 luglio 1976, sono stati prodotti più di 17 milioni di veicoli, di cui 4 milioni sono stati esportati in 37 paesi.

Il sito brasiliano è un complesso industriale che ospita più di 120 fornitori nella regione circostante e si estende su un’area di 2,2 milioni di m², con oltre 900.000 m² di area costruita. Questo lo rende uno dei più grandi impianti automobilistici di Stellantis nel mondo. La fabbrica dà lavoro a 16.000 persone, più della metà della forza lavoro dell’azienda in Sudamerica.

Stellantis: prodotti oltre 17 milioni di veicoli a Betim in 47 anni

I veicoli prodotti a Betim sono molto apprezzati dal pubblico. La fabbrica è responsabile della produzione di modelli tra i più venduti in Brasile, come il nuovo Strada, l’Argo, la Mobi, il Fiat Pulse e il Fastback. Anche i veicoli commerciali leggeri Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid sono prodotti nel Polo Automotivo di Betim.

Il successo dei modelli prodotti ha reso Fiat leader del mercato brasiliano di auto e veicoli commerciali leggeri. Nel primo semestre del 2023, la storica casa automobilistica torinese ha raggiunto il 22,1% di quota di mercato con quasi 207.000 unità immatricolate, un aumento del 10,5% rispetto ai primi sei mesi del 2022.

Un centro di produzione di classe mondiale

Lo stabilimento di Betim è anche il più grande centro di produzione di powertrain in America Latina. Nel giugno 2023, la fabbrica ha raggiunto il traguardo di 1,5 milioni di motori Firefly prodotti. Solo nei primi sei mesi di quest’anno, sono state prodotte più di 190.000 unità. È importante ricordare che anche le famiglie di motori Fire e GSE Turbo sono prodotte in questa fabbrica.

Tutti questi modelli sono stati concepiti, progettati, sviluppati e testati in Brasile, proprio in questo sito. Questo è stato possibile grazie all’autonomia tecnologica di Stellantis in America Latina, che permette di gestire tutte le fasi di sviluppo di nuovi veicoli, mantenendo un alto livello di qualità ed eccellenza.

La fabbrica ospita anche il Tech Center e il Design Center

Stellantis non si limita a produrre veicoli di successo, ma investe anche pesantemente in ricerca e sviluppo. Il polo brasiliano ospita il Tech Center e il Design Center, che riuniscono più di 2000 ingegneri, designer e tecnici. Questi professionisti sono responsabili della creazione e dello sviluppo di nuove idee, concetti e disegni, trasformandoli in veicoli funzionali e attraenti.

Non mancano 40 laboratori dedicati allo sviluppo di vetture, che, insieme al talento dei professionisti coinvolti in ogni area, rendono questa fabbrica un centro di sviluppo automobilistico di classe mondiale.

Come uno dei principali produttrici di auto del mondo, Stellantis si sta evolvendo per diventare un’azienda di mobilità sostenibile. La società sta strutturando la piattaforma BIO-ELECTRO, basata su tre pilastri: Academy, Lab e Tech. Questa piattaforma mira ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di nuove soluzioni di motopropulsione e di decarbonizzazione della mobilità.