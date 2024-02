Fiat 600 Hybrid: ora disponibile anche in Spagna

La Nuova Fiat 600 Hybrid, che apre oggi il suo portafoglio ordini in Spagna, recupera la filosofia del suo illustre predecessore, la Fiat 600 del 1955, ponendo l’accento sulla versatilità e sull’adozione di tecnologie innovative pensate per godersi appieno la città senza rinunciare viaggi su strada o incursioni in campagna. Offre un’esperienza di guida che unisce le prestazioni di un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri che sviluppa 74 kW (100 CV) termici con il comfort e il piacere di guida che caratterizzano la mobilità elettrica.

Nuova Fiat 600 Hybrid da adesso è ordinabile in Spagna con prezzi che partono da 18.950 euro o 99 euro al mese

Questa versione MHEV della Nuova Fiat 600 rafforza il ritorno del marchio nel segmento B e avvicina l’elettrificazione a una clientela potenziale più ampia, riducendo i consumi di carburante e le emissioni di CO 2 del 15% rispetto a un motore a benzina con cambio automatico.

Progettata per coniugare il massimo livello di tecnologia, comfort e piacere di guida, la Fiat 600 Hybrid unisce le virtù del suo motore termico a benzina da 74 kW (100 CV) a quelle della batteria agli ioni di litio da 48 V gestita da un innovativo cambio a doppia velocità a 6 velocità automatico a frizione che incorpora sia la trazione elettrica che l’invertitore di potenza e l’unità di trasmissione centrale.

Al volante, la potenza elettrica aggiuntiva migliora l’elasticità ai bassi regimi, in accelerazione e in partenza, garantendo anche partenze silenziose e transizioni rapide. Inoltre, la batteria da 48 V ti consente di goderti la guida in modalità “emissioni zero” in ambienti urbani.

Sulla carta, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’autonomia elettrica di 1 km guidando a meno di 30 km/h in città. Questi dati non includono però la funzione di recupero energia durante le decelerazioni, le frenate e le rampe di discesa. Un sistema di ricarica delle batterie che permette di spostarsi in ambienti urbani utilizzando il solo motore elettrico in moltissimi tragitti, sia in ambienti urbani che su strada. La tecnologia ibrida inoltre semplifica la vita, offrendo la possibilità di avviare la vettura di Fiat o di effettuare manovre come il parcheggio in modalità “zero emissioni”.

Queste caratteristiche si adattano come un guanto alla filosofia della Nuova Fiat 600, che con le sue dimensioni di 4,17 metri di lunghezza e l’ampio spazio interno, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli amanti dell’outdoor. Inoltre, assume la sostenibilità come uno dei suoi tratti caratteristici, con innovazioni come il tessuto dei sedili, realizzato in materiale riciclato o la bioplastica Fascia utilizzata in elementi come il cruscotto.

Il suo design esterno iconico insieme alla sua cabina accogliente e confortevole lo rendono il perfetto ambasciatore della “Dolce Vita” e dello stile di vita italiano. Dispone di dotazioni e attenzione ai piccoli dettagli che offrono un’esperienza a bordo completamente nuova, incorporando le più avanzate funzioni di sicurezza e assistenza, con tutti i vantaggi associati alla guida assistita di livello 2. Offre ampio spazio interno con 5 posti e 15 litri di spazio di stivaggio interno, un punto di riferimento nella sua categoria. Ampio anche il bagagliaio, che vanta una capacità di carico di 360 litri.

In termini di comfort e connettività, la Nuova Fiat 600 incorpora caratteristiche che renderanno ogni viaggio molto più piacevole e gioioso, dal cancello elettrico a mani libere, climatizzatore automatico, sensori di luce e pioggia, al sistema audio con 6 altoparlanti, radio con touch screen da 26 cm (10″) completamente personalizzabile con Navigazione, CarPlay e Android Auto wireless o pannello digitale TFT da 18 cm (7″).