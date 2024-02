La Peugeot 405 Mi16 Super Turismo ex Giovanardi è in vendita

Oggi si svolgerà la vendita di una Peugeot 405 Mi16 Super Turismo del 1993, portata in pista da Fabrizio Giovanardi. Il lotto sarà battuto all’asta da Iconic Auctioneers nel corso di Retro Sale, a Silverstone. Nel ricco catalogo di questa sessione all’incanto, pieno di bolidi da corsa, il modello del “leone” transalpino non si limita al ruolo di semplice comparsa, ma occupa un posto di primo piano.

La vettura è stata superbamente restaurata ed è pronta a tornare in pista, regalando emozioni racing di ottimo livello. Ovviamente, chi porterà a casa l’automobile potrà anche concederle una più tranquilla vita museale, se questa fosse la sua preferenza. La cifra da spendere, per assicurarsi l’esemplare, non è accessibile a tutti. Gli esperti, nelle loro stime della vigilia, ipotizzano un prezzo di aggiudicazione compreso fra 65 mila e 75 mila sterline (pari rispettivamente, con la quotazione odierna, a circa 76 mila e 88 mila euro).

La Peugeot 405 Mi16 Super Turismo seppe mettersi in luce nel campionato italiano della specialità, guadagnando il secondo e terzo posto della classifica finale nelle stagioni sportive del 1993 e 1994, con al volante il già citato Giovanardi.

Anche il mezzo destinato a passare di mano fu condotto da lui in pista. Si tratta di uno dei cinque plasmati da Italtecnica per il team ufficiale. Porta il numero di telaio #V21/D2/01. L’energia dinamica di questa splendida Peugeot 405 Mi16 Super Turismo giunge da un motore a 4 cilindri in linea, da 1.9 litri di cilindrata, con 4 valvole per cilindro.

Generosa la sua dotazione energetica, che dovrebbe attestarsi sui 290 cavalli, contro i 160 cavalli del modello di serie. Belle le battaglie tra i cordoli fra “Piedone” e i colleghi. Con l’esemplare in vendita, Giovanardi disputò la stagione 1993, chiusa al terzo posto. Molto accurato il restauro completo del veicolo ora proposto all’asta. I lavori di ringiovanimento sono stati eseguiti da Owens Fabrication Company, nel pieno rispetto della storicità e con una ricerca maniacale della perfezione.

Il pacchetto tecnico ed estetico è corretto, perché in linea con quello dell’esemplare su cui gli interventi si sono concentrati. Questa Peugeot 405 Mi16 Super Turismo viene offerta con nuovi documenti FIA, pronta per altri impegni agonistici. Penso che l’auto non rimarrà senza acquirente.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Fonte | Iconic Auctioneers