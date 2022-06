Alfa Romeo F1 Team torna a Silverstone dove vinse il primo GP della storia

Alfa Romeo F1 Team ORLEN torna a Silverstone, sede della prima gara del campionato di Formula 1, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul terreno sacro in cui l’Alfa Romeo trionfò nel 1950, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu cercheranno di scrivere un’altra pagina gloriosa della storia del marchio questo fine settimana.

Alfa Romeo F1 Team Orlen: la scuderia vuole stupire a Silverstone

La squadra torna in pista dopo una settimana di riposo, ma comunque trasportata dall’entusiasmo seguito alla buona prestazione in Canada. Portare due vetture in zona punti a Montreal è stata una spinta per la fiducia della squadra, per i piloti e per la classifica del campionato e il team spera di ripetere questa impresa a Silverstone.

Una giornata di successo nel Northamptonshire andrebbe bene per il marchio Alfa Romeo, il marchio italiano che ha un legame indissolubile con il circuito britannico. Qui, in quella fatidica prima gara del 1950, le vetture di Alfa Romeo tornarono a casa prima, seconda e terza, per gentile concessione di Nino Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell: fu l’inizio di una cavalcata che avrebbe visto Farina incoronato Campione del Mondo al termine della l’anno e la squadra rivendicare una vittoria in ogni gara che ha disputato.

Sono state due settimane fantastiche per il team: a pochi giorni dal risultato in Canada, con i festeggiamenti per i 112 anni dell’Alfa Romeo in corso, Valtteri Bottas è sceso per le strade di Milano su una vettura di F1 e Zhou è scattato con la nuova Alfa Romeo Tonale sulla mitica collina di Goodwood. Adesso l’obiettivo sarà portare a casa un buon risultato a Silverstone, luogo che significa tanto per lo storico marchio del Biscione.

Il cinese Guanyu Zhou ha dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare in macchina questo fine settimana. Il risultato in Canada è stato un grande stimolo di fiducia dopo alcune gare in cui non siamo stati in grado di mostrare il nostro vero valore, e portare a casa il mio miglior risultato in F1 finora mostra in modo concreto i progressi che ho fatto nelle nove gare dall’esordio: ora voglio continuare a costruire su questo e continuare a portare punti alla squadra.”

Valtteri Bottas ha detto: “Silverstone è un luogo che non ha bisogno di presentazioni: il Gran Premio di Gran Bretagna è una delle grandi gare del motorsport e si sente il significato di questo evento dal momento in cui attraversi i cancelli del circuito.”

“I tifosi qui sono incredibili: ce ne sono tanti, amano lo sport e lo conoscono così bene e c’è una vera atmosfera da festival da giovedì in poi, è contagiosa. Ovviamente, una volta che sei in auto la tua attenzione è tutta sul lavoro a portata di mano e non pensi a nient’altro, ma è comunque una buona spinta.”

