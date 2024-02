Dal 14 febbraio è on air la campagna di comunicazione di Nuova Lancia Ypsilon

A partire dal 14 febbraio, la Nuova Lancia Ypsilon nella versione di debutto Cassina è stata presentata al pubblico attraverso una campagna di comunicazione integrata su diversi canali, tra cui digitali, stampa, affissione e social media, incluso TikTok. Questo canale è stato scelto per avvicinare il marchio alla nuova generazione di clienti premium.

Ecco lo spot della nuova Lancia Ypsilon

La creatività dello spot si sviluppa attraverso un escamotage durante una conversazione telefonica tra i due protagonisti, interpretati da Alice Sabatini e Tommaso Basili, attori italiani. Mentre l’attore si sposta tra le strade del centro di Milano a bordo della Nuova Lancia Ypsilon Cassina, lei si trova all’interno di una suggestiva villa sulle rive del lago di Como. Durante la conversazione, l’uomo descrive un ambiente elegante e luminoso, arricchito da arredi di design italiano e dotato di una tecnologia intuitiva: tutto fa pensare che stia descrivendo la propria dimora.

Il “malinteso” persiste fino al finale, quando la protagonista esce dalla villa e sale a bordo della vettura, dichiarando di essere “a casa sua”. La nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina incarna la quintessenza del design, del comfort e del benessere a bordo, trasformando l’abitacolo in un autentico “salotto Lancia”, offrendo la sensazione di sentirsi a casa ovunque si vada.

Il dialogo è accompagnato dalle note di Flavio Ibba e Antonio Condello e, dal punto di vista visivo, si alternano suggestivi scorci tipicamente italiani con un progressivo focus sui dettagli della vettura, che viene svelata gradualmente. La regia mette in evidenza l’importanza dell’italianità, mostrando i dettagli di due paesaggi diversi ma complementari. Da un lato, Milano con le guglie del Duomo, riconoscibile in tutto il mondo e simbolo del design italiano, nonché sede del marchio Cassina. Dall’altro, Como, con il suo splendido lago, icona di eleganza e esclusività, che si sposa perfettamente con l’immagine di un marchio premium come Lancia.

Il concetto di sentirsi a casa è evocato dalla splendida villa in cui si trova la protagonista, che rappresenta il linguaggio distintivo di Lancia in molteplici forme e livelli. I dettagli dell’abitazione creano un immediato parallelismo con la vettura, soprattutto grazie al divano Maralunga, un’icona del design presente nella Collezione Cassina iMaestri, disegnata nel 1973 da Vico Magistretti. Questo divano richiama visivamente e cromaticamente le poltrone con trama a “Cannelloni” della nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, caratterizzate da sedute e schienali in velluto di filato 100% riciclato in tonalità blu. Questo è un perfetto esempio di reinterpretazione della tradizione, in linea con lo stile distintivo di Lancia.

“Lo spot di lancio della Nuova Lancia Ypsilon richiama due concetti da sempre centrali per il marchio Lancia e perfettamente espressi nella Nuova edizione limitata Cassina: l’eleganza e l’italianità. Girato interamente in Italia, con attori italiani, lo spot sottolinea con forza la bellezza e l’unicità dei panorami tipici del Bel Paese. La colonna sonora e la casa di produzione italiana enfatizzano ulteriormente questi elementi, contribuendo a trasmettere con naturalezza la bellezza di un marchio simbolo dell’Eleganza Italiana”, ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.