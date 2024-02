Pirelli Cinturato All Season SF3: debutta il nuovo pneumatico quattro stagioni

Il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF3 rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento degli pneumatici quattro stagioni, destinato principalmente a vetture medie e compatte (come l’Alfa Romeo Tonale visibile in foto). Questa ultima iterazione, progettata per soddisfare le esigenze degli automobilisti urbani, enfatizza la sicurezza e l’efficienza per tutto l’anno.

Il nuovo Cinturato All Season SF3 si distingue per il suo battistrada adattivo con lamelle 3D. Questa tecnologia permette alle lamelle di modificare la loro forma da lineari a zig-zag man mano che il battistrada si consuma, mantenendo una presa efficace sulla neve.

Pirelli Cinturato All Season SF3: ecco il nuovo pneumatico per vetture medie e compatte

Questo comportamento dinamico si estende anche alla mobilità delle lamelle, che si compattano in condizioni di sforzo elevato, trasformando il profilo dello pneumatico da uno invernale a uno più simile a quello estivo, ottimizzando così la frenata, la tenuta di strada e la precisione di guida.

Un’altra caratteristica distintiva del Pirelli Cinturato All Season SF3 è l’uso di una mescola avanzata che bilancia rigidità, stabilità e reattività alle alte temperature. Tale innovazione, realizzata grazie all’introduzione di nuovi polimeri, resine di origine naturale e polimeri liquidi, garantisce prestazioni eccellenti su neve senza compromettere quelle su bagnato.

L’adozione di tecniche di sviluppo virtuale ha giocato un ruolo fondamentale nella progettazione della nuova gomma all season. La modellazione virtuale ha permesso una distribuzione ottimale dello stress fisico sullo pneumatico, migliorando l’usura, la rumorosità e la resistenza al rotolamento. Questi vantaggi si traducono in maggior chilometraggio percorribile, comfort di marcia, minori consumi di carburante e riduzione delle emissioni.

Il Cinturato All Season SF3 si è distinto in test indipendenti, come quelli condotti da Dekra e TÜV SÜD, per la sua capacità di frenata e prestazioni generali. In particolare, lo pneumatico ha ricevuto la più alta classificazione sull’etichetta europea per il wet grip e la marcatura 3PMSF per le prestazioni su neve.

Il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF3 sarà disponibile a partire da aprile 2024 in varie misure, dai 16” ai 20”. È interessante notare la presenza di misure con marcatura Elect, ottimizzate per veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in.