Fiat 500e vince il suo primo premio americano

Il Green Car Journal ha riconosciuto la Fiat 500e come la Urban Green Car of the Year 2024. La 500e sta entusiasmando il Nord America con la sua missione di mobilità sostenibile, essendo la prima vettura completamente elettrica di Stellantis ad essere offerta nella regione. I giornalisti del Green Car Journal hanno sottolineato la convincente combinazione di efficienza, accessibilità, stile e tecnologia a emissioni zero, il tutto unito allo stile italiano distintivo che caratterizza la Fiat 500e.

La Fiat 500e ha immatricolato più di 185.000 unità in tutto il mondo dal suo lancio, diventando un elemento chiave nella transizione green delle metropoli internazionali. Attualmente, la 500e è disponibile in 44 paesi in tutto il mondo, contribuendo al percorso di elettrificazione del marchio in scala globale. Questo successo dimostra l’ampia adozione e l’accoglienza positiva della 500e sul mercato internazionale, confermando il suo ruolo di pioniere nella mobilità sostenibile e nella trasformazione verso un futuro a emissioni zero.

Nel 2023, la Fiat 500e ha raggiunto il primo posto in Europa nel segmento A+B BEV, con una quota di mercato del 14,7 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al 2022, nonostante il calo del segmento del 5%. La vettura si è classificata al primo posto anche in Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria; al secondo posto in Francia e al quarto in Portogallo e Polonia. In totale, la Fiat 500e ha venduto quasi 65.000 unità in Europa. Da quando è stata lanciata in Europa nel 2020, la Fiat 500e ha ricevuto 43 premi internazionali in 10 paesi diversi, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Israele e Stati Uniti.

Olivier François, CEO di Fiat e CMO Globale di Stellantis, ha dichiarato: “La Fiat 500e si è affermata in Europa come leader del segmento delle city car elettriche sin dal suo lancio, collezionando finora 42 premi e diventando la Fiat più premiata di sempre. Ora che il suo viaggio verso il Nord America è ufficialmente iniziato, sono estremamente orgoglioso di ricevere un nuovo importante premio, il primo negli Stati Uniti. Questo premio apre la strada al suo lancio e rappresenta il migliore apprezzamento da parte degli Stati Uniti per la nostra icona italiana, che si appresta ad incontrare i nuovi clienti americani”.

“La nuova Fiat 500e ha un fascino innato grazie alle sue forme compatte che riflettono il gusto della moda italiana e alla guida a emissioni zero”, ha affermato Ron Cogan, editore e direttore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com. “È anche perfetta per la vita urbana, offrendo manovre e parcheggi più facili in ambienti affollati.”