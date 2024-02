Jeep richiama 199.143 modelli PHEV 4xe negli USA per un problema

Stellantis ha annunciato il richiamo di 199.143 unità dei suoi veicoli elettrici ibridi plug-in Jeep Wrangler prodotti dal 2021 al 2024 e Jeep Grand Cherokee 4xe dal 2022 al 2024. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica, un errore nel software del processore di controllo ibrido potrebbe causare il malfunzionamento del sistema di sbrinamento e disappannamento. Di conseguenza, tali veicoli non sono conformi ai requisiti stabiliti dallo standard federale sulla sicurezza dei veicoli a motore n. 103, riguardante i sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

Quasi 200 mila Wrangler e Grand Cherokee 4xe richiamate negli USA da Jeep

Un sistema di sbrinamento e disappannamento del parabrezza non funzionante rappresenta una seria minaccia per la sicurezza stradale, poiché può compromettere significativamente la visibilità del conducente. Una visibilità ridotta aumenta il rischio di incidenti, soprattutto in condizioni climatiche avverse come nebbia, pioggia o gelo. È importante affrontare tempestivamente questo problema attraverso il richiamo e la correzione dei veicoli interessati per garantire la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Secondo quanto riportato nel richiamo relativo ai modelli di Jeep, il periodo potenzialmente critico per il Wrangler 4xe è compreso tra il 2 settembre 2020, data di produzione del primo veicolo dell’anno modello 2021, e il 24 agosto 2023, quando il software HCP aggiornato è stato introdotto nella linea di produzione dei veicoli. Questo intervallo è stato identificato mediante l’analisi dei registri di produzione dei veicoli. Il richiamo coinvolge circa 139.318 modelli del Wrangler 4xe.

Il richiamo indica inoltre che sono coinvolte anche 59.825 unità del Grand Cherokee 4xe. Il periodo di attenzione è iniziato il 23 luglio 2021, data di produzione del primo veicolo dell’anno modello 2022, e si è concluso il 5 dicembre 2023, quando il software HCP aggiornato è stato implementato nella linea di produzione del veicolo. Questo intervallo è stato identificato tramite l’analisi dei registri di produzione dei veicoli.

FCA US ha da tempo adottato una politica e una pratica finalizzate a rimborsare i proprietari che hanno affrontato spese per risolvere un problema che in seguito viene oggetto di un’azione sul campo. Per garantire uniformità e trasparenza in questo processo, FCA US, attraverso la comunicazione diretta ai proprietari, chiederà loro di fornire alla società la ricevuta originale o altre prove sufficienti del pagamento per confermare la spesa sostenuta.

I concessionari di Jeep effettueranno l’aggiornamento del software HCP gratuitamente. È previsto che le lettere di notifica ai proprietari vengano spedite il 5 aprile 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti Chrysler. Il numero di riferimento per questo richiamo è 04B.