Il Team Peugeot TotalEnergies determinato per la sua nuova stagione FIA ​​WEC

Il Qatar segna l’inizio di una nuova entusiasmante stagione per il Team Peugeot TotalEnergies con 9 costruttori presenti sulla griglia e non meno di 19 Hypercar iscritte. Un record che preannuncia una stagione competitiva con una concorrenza impegnativa.

Il Team Peugeot TotalEnergies è al via della stagione del FIA World Endurance Championship

Con circa 10 ore di gara in programma sul circuito di Losail (5,38 chilometri), l’evento di apertura della stagione FIA ​​WEC 2024 si preannuncia una grande sfida. Si tratta infatti del secondo evento più lungo in programma dell’anno dopo la 24 Ore di Le Mans. Un vero test per gli uomini, ma anche per meccanici e gomme, soprattutto perché anche il caldo giocherà un ruolo cruciale. Il team ha dovuto affrontare una doppia sfida durante la pausa stagione per continuare a sviluppare la 9X8 2023 e mantenere l’impegnativa tabella di marcia della Peugeot 9X8 2024 per essere pronto per Imola ad aprile. È una squadra determinata e competitiva che si prepara a lanciare la propria stagione in Qatar.

“Ci aspettiamo una gara difficile”, conferma Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. L’affidabilità sarà decisiva, ma il vantaggio è che con la 9X8 2023 sappiamo di poter contare su una vettura collaudata che ha mostrato la sua solidità al Fuji e in Bahrein alla fine dello scorso anno. Sarà quindi necessario fornire una prestazione chiara, senza errori né da parte dei piloti, né affidabilità né strategia per sfruttare le circostanze. Per fare questo avremo nuovi strumenti a nostra disposizione per cercare di ottimizzare ulteriormente ciò che facciamo in pista. In ogni caso, siamo determinati a realizzare la migliore copia possibile”.

Nuovo per molti dei protagonisti, il percorso potrà essere assimilato durante il Prologo che precede questo round di lancio, che servirà da ripasso. In Peugeot Sport potremo contare anche su una solida preparazione al simulatore che avrà visto alternarsi al volante ciascuno dei sei piloti. L’opportunità per loro di confrontarsi con le sottigliezze del circuito, di riappropriarsi anche delle sottigliezze dei comandi della Peugeot 9X8 dopo la fine stagione, così come per gli ingegneri di lavorare sulle regolazioni e considerare diverse possibili scenari di gara, per poter reagire ad ogni eventualità una volta sul posto.

L’ultima incognita riguarda il BOP o Balance of Performance tra le diverse montature schierate alla partenza. “Ci sarà un nuovo bilanciamento dell’equilibrio delle prestazioni prima di questo primo incontro”, spiega Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport. La Peugeot 9×8 che schiereremo in Qatar sarà in tutto e per tutto identica a quella che ha corso nelle ultime gare del 2023. Il BoP dovrà quindi riposizionarla il più vicino possibile alle prestazioni dei migliori concorrenti . Quindi, l’idea è provare a lottare per buoni posti”. Un segno della determinazione che guida l’intero Team Peugeot TotalEnergies all’inizio di questa nuova campagna.