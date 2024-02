Nuove Fiat Panda e Pandina: ecco in cosa differiranno

Nuove Fiat Panda e Pandina sono le grandi novità di questo 2024 per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. La prima ad arrivare sarà la Pandina che debutterà a Pomigliano il 29 febbraio. A seguire l’11 luglio 2024 sarà la volta anche della nuova Fiat Panda che invece sarà prodotta a Kragujevac in Serbia. Non tutti hanno ancora chiaro quali saranno le differenze tra le due auto.

Ecco quali saranno le principali differenze tra le nuove Fiat Panda e Pandina

Nuove Fiat Panda e Pandina diventeranno presto estremamente popolari e note tra i fan di Fiat e più in generale tra tutti gli appassionati di auto. Nuova Fiat Panda, che sarà svelata l’11 luglio 2024, sarà la futura generazione del celebre modello che come vi abbiamo già anticipato in numerose occasioni cambierò completamente aspetto. La vettura si trasformerà in un crossover compatto lungo circa 4 metri con uno stile simile a quello della recente Citroen e-C3 ma anche della concept Fiat Centoventi. Questa auto sarà potrà essere acquistata sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento. La piattaforma sarà la Smart car, la stessa della Citroen e-C3 e che in futuro tra le altre sarà adottata anche dalla nuova Fiat Multipla. La vettura avrà una versione entry level ibrida da meno di 14 mila euro e una elettrica che al netto di incentivi potrebbe costare poco più di 20 mila euro.

La nuova Pandina invece sarà la versione aggiornata del modello attuale. Questa auto continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026. L’auto quindi manterrà la stessa forma attuale con una lunghezza di 370 cm per 164 cm di larghezza. Sono previsti interventi più significativi sulle aree in cui l’attuale Fiat Panda deve migliorare rispetto alla concorrenza, come nei sistemi di sicurezza attiva e passiva e nella connettività. Ci si aspetta quindi la presenza della frenata automatica d’emergenza, del sistema di mantenimento della corsia e del monitoraggio delle condizioni del conducente.

Sembra probabile che confermeranno il motore benzina da 1.0 litri con 70 CV, supportato dal sistema mild-hybrid. Secondo le proiezioni, ci si aspetta che rimanga in commercio almeno fino al 2026, con un prezzo leggermente aggiustato rispetto al listino attuale. Con queste due auto insieme in gamma Fiat conta di conquistare nuove quote di mercato.