Fiat Titano 2025: svelati nuovi dettagli sul pick-up

Il nuovo Fiat Titano 2025 si presenta come una svolta significativa per il brand di Stellantis nel segmento dei pick-up, un settore storicamente dominato da produttori americani e giapponesi, con qualche eccezione tedesca.

La sua recente apparizione in nuove immagini durante un evento automobilistico tenutosi a Medina (Arabia Saudita), rivela interessanti dettagli su questo modello destinato anche al mercato brasiliano.

Fiat Titano 2025: il pick-up ha svelato diverse sue nuove caratteristiche

L’esemplare del nuovo Titano, in versione con doppia cabina, mostra un’estetica con una netta inclinazione verso la sportività. La griglia nera, abbinata a cerchi in lega leggera e a fari a LED con maschera nera, enfatizza questo aspetto.

Al di là di questi dettagli, però, il nuovo pick-up Fiat sembra essere stato progettato principalmente per l’uso commerciale, come evidenziato dalla mancanza di gradini laterali, barre al tetto e protezioni per il carico e il cassone.

Il nuovo Fiat Titano deriva del pick-up cinese Kaicene F70, ma è anche legato al Peugeot Landtrek. Nei mercati internazionali, utilizza un motore diesel da 1.9 litri e 150 CV di potenza, simile a quelli dei vecchi modelli Peugeot, e un turbo benzina da 2 litri e 210 CV.

In Brasile, tuttavia, il Titano 2025 sarà offerto con un motore diesel da 2.2 litri, 210 CV e 320 Nm, accoppiato a un cambio automatico a 6 marce e alla trazione 4×4 con riduttore. Da notare la coppia relativamente bassa per un veicolo di questo segmento, dovuto all’origine automobilistica del propulsore.

Dunque, il Fiat Titano 2025 rappresenta un’audace incursione del marchio torinese in un territorio nuovo, con un design accattivante e delle specifiche tecniche che promettono di soddisfare le esigenze del mercato brasiliano. Tuttavia, resta da vedere come questo modello si posizionerà in un segmento parecchio competitivo, specialmente in termini di performance e capacità di carico, aspetti fondamentali per i pick-up.