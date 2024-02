Fiat Titano 2025: ecco quando sarà presentato ufficialmente

Il nuovo Fiat Titano 2025 si appresta ad entrare nel fervente mercato brasiliano, con il suo lancio ufficiale fissato per il 14 marzo 2024. Il nuovo pick-up, che emerge come una novità significativa nel segmento, è destinato a rivoluzionare l’offerta del brand torinese in tale categoria.

Il Titano 2025, con le sue imponenti dimensioni di 5,33 metri in lunghezza, 1,93 metri in larghezza, 1,87 metri in altezza e un passo di 3,18 metri, esprime una robustezza e una presenza notevole. Il design è caratterizzato da un mix di eleganza e funzionalità, tipico del marchio di Stellantis, enfatizzato da dettagli come i cerchi da 18”, le rifiniture cromate, le barre al tetto e i gradini laterali.

Fiat Titano 2025: il nuovo pick-up è pronto al debutto in Brasile

Al centro dell’attenzione troviamo diverse dotazioni tecnologiche avanzate che includono il sistema Keyless, i fari a LED, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e importanti sistemi di sicurezza come l’avviso di deviazione dalla corsia, il controllo di stabilità e trazione, l’assistente di partenza in salita e il controllo di stabilità per il traino di rimorchi.

Un elemento di spicco è il motore turbodiesel BlueHDi da 2.2 litri, che eroga una potenza di 200 CV e una coppia massima di 450 Nm. Le versioni disponibili offriranno una scelta tra trasmissione manuale a 6 marce e automatica, entrambe abbinate alla trazione 4×4, garantendo così una versatilità adatta sia all’uso urbano che a terreni più impegnativi.

Il nuovo Fiat Titano non delude in termini di capacità off-road, presentando angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 29° e 27°, con una inclinazione laterale massima di 42°. L’impressionante capacità di guado di 60 cm lo rende idoneo anche nelle regioni con condizioni climatiche avverse o terreni accidentati.

Prodotto in Uruguay da Nordex, il nuovo Titano sarà successivamente assemblato anche in Argentina. Ciò sottolinea la strategia di Fiat di consolidare la sua presenza in Sud America, un mercato chiave per il segmento dei pick-up.

Il Fiat Titano 2025 sembra pronto a soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato, offrendo un mix di design, prestazioni e tecnologie avanzate, unendo la praticità di un veicolo commerciale alla raffinatezza e all’innovazione tipica della storica casa automobilistica italiana. Con le sue versioni Endurance, Volcano e Ranch, promette di essere un punto di riferimento nella sua categoria.