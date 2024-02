Pneumatici: ecco perché non è possibile determinare la data di scadenza

La durata degli pneumatici è un tema ricorrente e molto importante nel settore automotive, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza nella guida. Come evidenziato da Assogomma e Federpneus, la durata di uno pneumatico è influenzata da numerosi fattori che non possono essere previsti al momento della produzione.

Ciò rende impossibile determinare una data di scadenza universale. Questa informazione è obbligatoria e viene stampata sul fianco della gomma. Solitamente, è espressa attraverso un codice di quattro cifre: le prime due rappresentano la settimana e le ultime due l’anno di produzione (es: 2723 indica la 27ª settimana del 2023). Tale codice serve per identificare e rintracciare il prodotto una volta immesso sul mercato.

Pneumatici: la data di scadenza esatta è impossibile da determinare

La sigla DOT (acronimo di Department of Transportation degli Stati Uniti), è una marcatura che contiene informazioni quali il luogo di fabbricazione e altri dettagli. È importante sottolineare che questa marcatura non è obbligatoria nell’Unione Europea. Entrambe le marcature, pur essendo informative, non hanno una diretta correlazione con la durata effettiva dello pneumatico.

Tra i fattori che influenzano la durata dello pneumatico, abbiamo:

Condizioni di utilizzo : queste includono stile di guida, tipologia di veicolo, carichi, velocità, pressione di gonfiaggio, condizioni delle strade e impatto con ostacoli come buche o marciapiedi.

: queste includono stile di guida, tipologia di veicolo, carichi, velocità, pressione di gonfiaggio, condizioni delle strade e impatto con ostacoli come buche o marciapiedi. Esposizione ad agenti atmosferici : sole, pioggia e altri fattori climatici possono influenzare la longevità degli pneumatici.

: sole, pioggia e altri fattori climatici possono influenzare la longevità degli pneumatici. Conservazione e manutenzione: il modo in cui gli pneumatici sono conservati e mantenuti può avere un impatto significativo sulla loro durata. Fattori come la temperatura di immagazzinamento, l’umidità, la vicinanza a fonti di calore, la luce, i raggi ultravioletti e la presenza di sostanze chimiche (come solventi, idrocarburi, olii e grassi) sono tutti rilevanti.

Insomma, stabilire un periodo di vita standard per gli pneumatici è praticamente impossibile a causa della varietà di fattori che influenzano la loro usura. La raccomandazione principale è quella di seguire le linee guida del produttore per la manutenzione e controllare regolarmente lo stato degli pneumatici per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali.

Per maggiori informazioni e raccomandazioni sull’uso e la manutenzione delle gomme, è possibile consultare risorse come il sito Web di Pneumatici Sotto controllo e le Raccomandazioni Europee ETRTO.