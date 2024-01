Pneumatici: molti italiani non eseguono il controllo mensile della pressione consigliato

Un recente sondaggio commissionato da Apollo Tyres, un’azienda produttrice di pneumatici, ha evidenziato una preoccupante tendenza tra gli automobilisti italiani riguardo la manutenzione degli pneumatici.

Secondo lo studio, quasi la metà degli automobilisti in Italia non controlla la pressione degli pneumatici con la frequenza consigliata, ovvero almeno una volta al mese. Tra i 1000 intervistati, solo il 13% verifica la pressione settimanalmente mentre il 21% lo fa ogni tre mesi e un sorprendente 2% non lo fa mai.

La corretta pressione delle gomme è importante per la sicurezza e l’efficienza di guida. Una pressione inadeguata può ridurre la stabilità del veicolo, aumentare il consumo di carburante e accelerare l’usura del battistrada. Al contrario, una pressione eccessiva può compromettere il comfort e la sicurezza di guida a causa di un minor contatto con la strada.

Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres, ha enfatizzato l’importanza di controllare la pressione degli pneumatici ogni due settimane o almeno una volta al mese e prima di intraprendere lunghi viaggi.

È anche fondamentale verificare periodicamente lo stato della ruota di scorta. Apollo Tyres suggerisce di effettuare il controllo su pneumatici freddi e di seguire le indicazioni del produttore del veicolo per i livelli di pressione.

Oltre alla pressione, è essenziale controllare regolarmente la profondità del battistrada e cercare eventuali danni alle gomme. Tuttavia, il sondaggio rivela che un 6% degli automobilisti italiani non effettua mai controlli del battistrada.

Apollo Tyres raccomanda la sostituzione degli pneumatici quando la profondità del battistrada scende sotto i 2 mm, pur essendo il limite legale europeo di 1,6 mm. Per gli pneumatici invernali, il limite consigliato è di 4 mm, essenziale per mantenere prestazioni ottimali in condizioni invernali.

Il sondaggio del produttore di pneumatici evidenzia un gap significativo nella consapevolezza e nella manutenzione delle gomme tra gli automobilisti italiani. Questa lacuna richiede un intervento informativo e formativo da parte dell’industria degli pneumatici per assicurare la sicurezza e l’efficienza dei veicoli su strada.