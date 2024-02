Maserati rimarrà un marchio italiano: parola di Carlos Tavares

In occasione delle recenti dichiarazioni rese alla stampa il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares si è soffermato anche sul marchio Maserati. Il CEO del gruppo automobilistico ha confermato che la casa automobilistica del Tridente continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma del suo gruppo e inoltre rimarrà un marchio italiano.

Tavares conferma che Maserati rimarrà italiana e punterà sempre di più su lusso e qualità

Questo significa che le auto saranno prodotte esclusivamente in Italia da designer, ingegneri e progettisti italiani. In futuro ci sarà spazio per nuovi modelli di Maserati e si tratterà di prodotti di altissima qualità sia come design, che come tecnologia e come lusso. Tavares infatti ha spiegato che l’obiettivo suo e di Stellantis è quello di rendere questo brand ancora più di lusso e di qualità di quanto non venga percepito attualmente.

Il portoghese si è soffermato a parlare delle ultime novità della gamma di Maserati come la GranCabrio Folgore affermando che si tratta di un prodotto davvero eccezionale. Ricordiamo che nel 2023, Maserati ha registrato ricavi stabili pari a 2,33 miliardi di euro. Tuttavia, l’utile operativo è diminuito del 29 per cento, scendendo a 141 milioni di euro.

La crescita dei ricavi nel 2023, trainata dal successo dei modelli Grecale e GranTurismo, è stata positiva con la consegna di 26.600 auto. Tuttavia, l’utile operativo è stato influenzato da diversi fattori negativi, tra cui i costi elevati di ricerca e sviluppo, i costi industriali e una distribuzione geografica sfavorevole. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di mantenere Maserati al vertice del settore del lusso, mantenendo la produzione in Italia per preservare l’eccellenza artigianale del marchio.