Alfa Romeo Milano, Giulia, Stelvio e E-SUV: ecco le novità

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con molte novità. La prima ad arrivare sarà la nuova Milano, un SUV compatto lungo circa 4,2 metri di cui abbiamo visto le prime immagini camuffate nei giorni scorsi. Il suo debutto è previsto proprio a Milano il prossimo 10 aprile. Questa auto sarà molto importante per il Biscione in quanto sarà la nuova entry level della gamma con un prezzo di partenza intorno ai 27 mila euro e dunque dovrebbe consentire a molti nuovi clienti di avvicinarsi al brand premium di Stellantis. Alfa Romeo Milano sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione elettrica ma non mancheranno le ibride tra cui la entry level da 27 mila euro.

Ecco tutto quello che sappiamo sulle prossime 4 novità di Alfa Romeo

Nel 2025 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia. Questa auto è destinata ad avere un ruolo centrale nella futura gamma ella casa automobilistica milanese che vuole diventare un brand premium globale. L’auto sarà prodotta a Cassino, sarà solo elettrica e la sua piattaforma sarà la STLA Large. Questo modello continuerà ad avere una versione top di gamma Quadrifoglio che potrebbe avere più di 1.000 cavalli. Questa sarà la prima auto del Biscione ad essere commercializzata solo ed esclusivamente in modalità completamente elettrica.

Poi nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio. Anche per il SUV di segmento D del Biscione si preannunciano novità interessanti. Anche Stelvio come Giulia sarà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrico. Potrebbe aumentare di qualche cm e inoltre si dice che possa avere un aspetto ancora più sportivo e sinuoso.

Infine il 2027 sarà l’anno del nuovo E-SUV. Si tratterà di un veicolo pensato per fare bene in mercati importanti come Cina e Stati Uniti con una lunghezza di quasi 5 metri. L’auto nascerà su una versione alllungata della STLA Large. Al suo design i designer di Alfa Romeo stanno lavorando da oltre 2 anni e il CEO Imparato ha promesso che stupirà. Cxon queste 4 novità il biscione si candida nei prossimi anni ad avere un ruolo di primo piano non solo all’interno del gruppo Stellantis ma più in generale per quello che riguarda il segmento premium del mercato auto.