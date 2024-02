Nuova Lancia Delta: la terza novità di Lancia sarà quella più eclatante?

Nuova Lancia Delta sarà la terza novità ad arrivare nella gamma della casa automobilistica piemontese. Il suo debutto è previsto per il 2028 anno in cui la vettura dovrebbe dunque fare il suo ritorno sul mercato affiancando le nuove Lancia Ypsilon e Lancia Gamma che saranno lanciate rispettavamente la prima tra pochi giorni e la seconda nel 2026.

Cresce l’attesa per la nuova Lancia Delta nonostante manchi ancora molto al suo debutto

Secondo i soliti bene informati questo sarà tra i tre debutti previsti da Lancia quello più eclatante. Questo sia perchè si tratta di un modello particolarmente atteso sia perchè questa auto stupirà per le sue caratteristichbe, il suo design e le sue prestazioni. L’utilizzo della piattaforma STLA Medium di Stellantis per lo sviluppo della nuova Lancia Delta rappresenta un’importante scelta strategica che consentirà alla vettura di beneficiare delle ultime tecnologie e innovazioni del gruppo. Grazie alla modularità di questa piattaforma, la futura auto di Lancia che sarà lunga circa 4,4 metri potrà offrire un design distintivo e un’esperienza di guida eccezionale, mentre l’autonomia stimata di oltre 700 km promette di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di praticità e versatilità.

Il design della nuova Lancia Delta combina elementi distintivi della leggendaria Delta con dettagli ispirati alla recente Lancia Pu+RA HPE, creando un’identità visiva unica. Il frontale richiama l’estetica iconica della Delta, mentre il profilo laterale presenta una carrozzeria sagomata e passaruota pronunciati, accoppiati a cerchi in lega dal design dinamico. Il posteriore, con il lunotto inclinato e i gruppi ottici orizzontali, si ispira allo stile della concept car Lancia Delta HPE del 2006, aggiungendo un tocco distintivo alla silhouette complessiva della vettura. Qui vi mostriamo un video del canale di YpouTibe Mahboub1 che ipotizza così l’aspetto di questa futura vettura di Lancia che di certo è destinata ad attirare le attenzioni di molti visto il suo glorioso passato.