Furti auto: ecco di quanto sono aumentati in Italia nel 2023

L’analisi Stolen Vehicle Recovery 2024 condotta da LoJack ha evidenziato un inquietante incremento nel business criminale dei furti d’auto in Italia nel 2023, con un aumento del 5% rispetto al 2022.

Un dato allarmante è che più della metà (53%) dei veicoli rubati sono SUV, un aumento notevole rispetto alla percentuale del 33% registrata quattro anni fa. La concentrazione di questi furti è particolarmente alta in quattro regioni italiane – Campania, Lazio, Puglia e Lombardia, che insieme rappresentano il 90% dei casi a livello nazionale.

Furti auto: oltre la metà dei veicoli rubati nel 2023 in Italia erano SUV

Tale fenomeno non solo evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei ladri, che ora puntano maggiormente sugli Sport Utility Vehicle, ma sottolinea anche l’ingegnosità criminale nell’utilizzo di tecnologie avanzate, come la clonazione delle chiavi. I veicoli rubati trovano poi sbocco in vari mercati, inclusa la rivendita sul territorio nazionale o il trasporto verso altri paesi, principalmente nell’Est Europa.

Tra i modelli più colpiti dai furti, troviamo le Fiat Panda, 500 e 500X, la Citroën C3, la Lancia Ypsilon, la Smart ForTwo, i Toyota RAV4 e C-HR, il Jeep Renegade e il Peugeot 3008. La situazione potrebbe aggravarsi nel 2024 a causa della scarsità di componenti e pezzi di ricambio sul mercato, un retaggio delle difficoltà di trasporto nell’area del Mar Rosso e delle tensioni globali, come quelle generate dal conflitto in Ucraina. Questa carenza potrebbe incentivare ulteriormente i furti d’auto, sia parziali che totali, per soddisfare la domanda di pezzi di ricambio.

LoJack, dal canto suo, continua a giocare un ruolo importante nella lotta contro i furti d’auto. Nel 2023, la sua tecnologia e il lavoro di squadra con le forze dell’ordine hanno permesso il recupero di 2476 veicoli, per un valore totale di oltre 82 milioni di euro. Dal suo arrivo in Italia, invece, ha aiutato nel recupero di oltre 18700 veicoli, per un valore complessivo di 558 milioni di euro.

Un episodio particolare è avvenuto a Verona, dove è stato scoperto un “tesoro nascosto” di 16 veicoli rubati, del valore di 800.000 euro, in un’operazione di recupero che ha coinvolto un Range Rover Sport equipaggiato con un dispositivo LoJack.

Tale operazione, condotta insieme alle forze dell’ordine, ha portato all’arresto del proprietario del box dove i veicoli erano nascosti, evidenziando ancora una volta l’efficacia del sistema LoJack nel contrastare questo tipo di criminalità.