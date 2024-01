Stellantis e Renault: furti nelle fabbriche di Poissy e Flins 

E’ stato segnalato che ci sono stati furti presso gli stabilimenti Stellantis a Poissy e Renault a Flins, entrambi situati nel dipartimento degli Yvelines e distanti una ventina di chilometri l’uno dall’altro. Gli autori di questi reati sono ancora in fuga e le autorità stanno conducendo indagini in corso per risolvere la situazione. La notte tra il 24 e il 25 dicembre, prima di Natale, è avvenuto un furto presso lo stabilimento Stellantis di Poissy, dove vengono assemblate la DS 3 e l’Opel Mokka. Questo furto ha avuto luogo nella piattaforma logistica della controllata Ceva Logistics, adoperando due veicoli come arieti per sfondare il cancello e penetrare nei locali.

In Francia si sono registrati furti presso gli stabilimenti di Stellantis e Renault

Sei ladri sono fuggiti con le auto rubate, mentre la Peugeot 308 è stata fermata dal personale di sicurezza. Nonostante questo, l’autista è riuscito a scappare verso Achères, unendosi a un complice. Questo episodio ha portato all’aumento del numero di guardie dopo simili furti nell’anno precedente, già nel 2018 e nel 2019, che avevano colpito lo stesso sito di Poissy. La polizia di Conflans-Sainte-Honorine è stata incaricata di condurre le indagini su questo furto.

Stellantis

Recentemente, presso lo stabilimento di Flins della Renault, non sono state rubate automobili, ma una quantità significativa di carte di avviamento. Questo stabilimento, dove si continua a produrre la Renault Zoe per qualche mese ancora prima della chiusura della produzione automobilistica nel 2024, è stato oggetto di furti. Il 29 dicembre, grazie ai sistemi di videosorveglianza, la sicurezza del sito ha aiutato la polizia a identificare un dipendente che aveva caricato circa 250 carte rubate nel bagagliaio della sua auto. Queste carte, una volta codificate, consentono di sbloccare e avviare i veicoli senza forzature. Il procedimento legale per il 39enne dovrebbe essere avviato a breve. Lo stabilimento, ora rinominato Refactory, sta attuando una transizione verso l’economia circolare.