Stellantis: importante accordo per la vendita e il finanziamento di auto nel continente africano

Stellantis, in collaborazione con Société Générale, banca e distributore Caetano Squadra Africa, SA, società del gruppo Salvador Caetano, annunciano la firma di un accordo di collaborazione strategica volto a facilitare la vendita e il finanziamento delle vendite di veicoli Stellantis nel continente africano.

In base a questo accordo, le parti si impegnano a lavorare a stretto contatto per offrire ai clienti una gamma completa di servizi finanziari competitivi, in conformità con le leggi locali, le politiche creditizie applicabili e le esigenze di mercato di ciascun Paese interessato. Questa gamma di servizi comprende finanziamenti, contratti di leasing e locazione finanziaria, e la vendita di soluzioni complementari come prodotti assicurativi.

La collaborazione si baserà sulla volontà di sviluppare sinergie nell’ottica di valutare ed ampliare la portata di questa partnership commerciale. Stellantis potrà anche offrire programmi di sovvenzione per scopi commerciali, con la partecipazione di Caetano e in collaborazione con Société Générale. “Questo accordo mira ad aprire nuove prospettive nel mercato automobilistico africano offrendo soluzioni di finanziamento innovative per i veicoli Stellantis. L’obiettivo è creare ancora più valore e opportunità per i clienti e i concessionari Stellantis nell’Africa sub-sahariana”, ha affermato Marc de Kergariou, Direttore di Stellantis Africa Sub-Sahariana.

“Accanto a due partner strategici, Societe Generale sta arricchendo la sua offerta nell’Africa sub-sahariana e accompagnando la trasformazione del settore automobilistico e le mutevoli esigenze dei suoi clienti”, spiega Philippe Dubois, Responsabile Corporate for International Retail Banking, Africa, Bacino del Mediterraneo & Overseas presso Société Générale Group.

“Siamo lieti di aver firmato questo accordo di collaborazione strategica con Stellantis, che rappresenta un passo importante nel nostro impegno costante nell’offrire soluzioni di mobilità, soddisfacendo le esigenze in evoluzione dei nostri clienti in tutto il continente africano”, ha affermato Gabriel Almeida, COO di Salvador Caetano Africa.