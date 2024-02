Abarth 595/695 vince il premio Best Cars di Auto Motor und Sport per l’ottava volta

Nel suo 75º anniversario, Abarth prosegue la sua serie di successi: per l’ottava volta, la coppia composta dall’Abarth 595 e dalla 695 è stata premiata con il titolo di “Best Cars 2024” nella categoria Mini Cars dalla prestigiosa rivista automobilistica tedesca “Auto Motor und Sport”, superando ben 17 concorrenti.

Per la quarantottesima volta, il concorso “Best Cars” ha chiesto ai lettori di “Auto Motor und Sport” di votare le loro auto preferite, scegliendo tra 455 modelli attualmente disponibili sul mercato tedesco, suddivisi in 13 categorie, ognuna con una classifica speciale per le automobili importate. La vittoria di Abarth nel concorso “Best Cars 2024” rappresenta un ulteriore riconoscimento del successo internazionale delle due auto sportive e della fervente passione per il marchio dello Scorpione in Germania.

Per celebrare il 75º compleanno di Abarth e come omaggio alla sua ricca storia, lo Scorpione ha recentemente lanciato la nuova Abarth 695 nell’edizione speciale del suo 75º Anniversario. Questo modello sarà disponibile in soli 1.368 esemplari, un numero che rende omaggio al noto motore 1.4 T-Jet di Abarth, facendo riferimento alla cilindrata del motore: 1.368cc. Questa vettura, agile, sportiva ed elegante, incarna perfettamente lo spirito racing del marchio e il suo costante impegno nell’innovazione. Insomma per la casa automobilistica dello scorpione sicuramente un’altra ottima notizia in questo 2024 che è iniziato da poco ma che sembra già essere particolarmente proficuo di novità per lo storico brand italiano che fa parte del gruppo Stellantis.