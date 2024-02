Nuova Fiat Panda e Pandina: la casa italiana dominerà nel segmento A e nel segmento B?

Nuova Fiat Panda sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. Questa auto non andrà a sostituire l’attuale Panda con la quale coesisterà nella gamma della casa torinese e sul mercato per almeno un paio di anni o forse anche più. Non a caso di recente è arrivata la conferma che l’attuale generazione della vettura cambierà nome diventando Pandina. Questo per evitare che due auto diverse possano avere lo stesso nome.

Con la nuova Fiat Panda e la nuova Pandina, la casa torinese si prepara a dominare per molti anni nel segmento A e nel segmento B

Nuova Fiat Panda che sarà prodotta in Serbia a Kragujevac sarà un crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate che si andrà a collocare nel segmento B del mercato e che dunque non disturberà la Pandina che continuerà ad essere una vettura di segmento A come è sempre stata fino ad oggi con ottimi risultati specie in Italia dove l’auto da anni è la più venduta in assoluto del mercato auto.

La nuova Fiat Panda e la Pandina insieme dunque potrebbero regalare belle soddisfazioni a Fiat in termini di immatricolazioni e quote di mercato. La Pandina prodotta a Pomigliano almeno fino a fine 2026 dovrebbe continuare a macinare immatricolazioni e lo stesso potrebbe accadere anche alla nuova Panda che come sappiamo sarà un’auto dal prezzo estremamente interessante. Si vocifera che la versione base che sarà ibrida possa partire da 14 mila euro mentre la versione elettrica potrebbe partire da 21 mila euro o forse anche meno. Questa auto nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e nella versione elettrica avrà batterie LFP.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di queste due auto che nei prossimi anni potrebbero regalare grosse soddisfazioni a Fiat. Ricordiamo infine che la Pandina, versione aggiornata dell’attuale Panda dovrebbe debuttare a breve. Come invece dicevamo ad inizio articolo per la nuova generazione occorrerà aspettare luglio anche se sembra abbastanza probabile che già nei prossimi mesi possano trapelare le prime immagini senza veli del modello definitivo.