Nuova Alfa Romeo Giulia Wagon: sarà questo il suo design?

Nuova Alfa Romeo Giulia Wagon è un render pubblicato nelle scorse ore dal designer Kelsonik che ha immaginato così una futura versione station wagon della nuova generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Come sappiamo infatti la vettura nel 2025 farà il suo debutto sul mercato prendendo il posto dell’attuale versione.

In un render immaginato così il render di una nuova Alfa Romeo Giulia Wagon

La nuova Giulia oltre ad una versione classica potrebbe avere anche una Wagon. Questo almeno secondo alcune indiscrezioni trapelate, che però devono ancora essere confermate ufficialmente. Altri ipotizzano che la vettura avrà una sola versione che sarà un’ibrido tra le due varianti ma ovviamente sono solo voci. Quello che pare certo è che l’arrivo sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulia Wagon farebbe felici molti dei fan della casa automobilistica del Biscione. Sono in tanti a pensare che la mancanza di una versione Wagon sia stata la più grande lacuna della prima generazione di Giulia che probabilmente avrebbe ottenuto molto più successo rispetto a quello registrato nel corso della sua ormai lunga carriera.

Nuova Alfa Romeo Giulia wagon forse rimarrà una suggestione, ma quello che è sicuro è che questo modello continuerà ad avere un ruolo centrale nella gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Ricordiamo che il Biscione aspira a diventare il brand premium globale di Stellantis e in questo dunque la nuova Giulia avrà certamente un ruolo molto importante per fare bene in mercati quali Cina e Stati Uniti. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa auto. Sembra assai probabile che qualche informazione in più possa arrivare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al 2025 e di conseguenza al debutto di questa auto che potrebbe avvenire intorno alla metà di quell’anno.