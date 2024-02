Mansory Stallone GTS: nuova versione modificata della Ferrari 812 GTS

Mansory ha svelato una nuova versione modificata della Ferrari 812 GTS con il nome di Mansory Stallone GTS. Nonostante la serie 812 di Ferrari sia stata dismessa lo scorso anno, il preparatore tedesco ha continuato a lavorare su questa supercar, portando a compimento un progetto che ha suscitato non poche controversie nel mondo delle supercar.

La 812 GTS di serie di certo non necessita di modifiche per distinguersi. Tuttavia, il tuner non si è lasciato scoraggiare da questa considerazione, optando per un restyling piuttosto audace. La nuova Stallone GTS si distingue per un kit estetico particolarmente aggressivo, abbinato a dettagli interni color menta.

Mansory Stallone GTS: nuovo look estremo per la Ferrari 812 GTS

Esternamente, la Mansory Stallone GTS presenta diverse modifiche: un nuovo paraurti anteriore con lame laterali, un cofano ventilato, delle prese d’aria aggiuntive sui parafanghi anteriori, dei nuovi specchietti retrovisori esterni e delle nuove minigonne laterali.

Il posteriore è altrettanto audace, con un paraurti ventilato, un nuovo diffusore che integra una luce del freno centrale e un ampio alettone sul cofano del bagagliaio. Anche i terminali di scarico e i cerchi in lega hanno subito modifiche, con quest’ultimi che superano in dimensioni quelli originali.

La livrea è in grigio opaco, con componenti aggiuntivi in fibra di carbonio. Il motivo della bandiera italiana è stato replicato su alcuni componenti e ritroviamo lo stesso tema anche negli interni, dove decora cruscotto, bracciolo centrale, sedili, palette del cambio e pannelli delle portiere.

L’abitacolo menta contrasta fortemente con l’aspetto esterno della Gran Turismo Spider. Mansory ha impresso il proprio marchio su volante, poggiatesta, poggiapiedi e tra le bocchette di ventilazione centrali.

Dettagli in fibra di carbonio completano il design visivo dell’interno, arricchito ulteriormente da tappetini con bordi bianchi e profili sui sedili e pannelli delle portiere che rispecchiano questo schema cromatico.

Dal punto di vista delle prestazioni, non ci sono conferme ufficiali su un eventuale incremento della potenza per questa versione della Stallone GTS. Tuttavia, sappiamo che l’azienda di tuning offre un upgrade per la Ferrari 812 GTS che porta la potenza del V12 aspirato da 6.5 litri a 830 CV e la coppia massima a 740 Nm, rispetto 800 CV e 718 Nm di serie.

Questo incremento di potenza permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, migliorando di due decimi il tempo di serie. La velocità massima è dichiarata in aumento, passando da 340 km/h a 345 km/h.