Ferrari 612 Sessanta: una rara meraviglia all’asta a Miami

La Ferrari 612 Scaglietti, lanciata nel 2004, è una delle poche creazioni del cavallino rampante che porta il nome di un carrozziere. Ideata dalla matita di Ken Okuyama di Pininfarina, questa vettura rende omaggio al grande Sergio Scaglietti.

Il suo design allungato, che ricorda la 375 MM, enfatizza la sua natura di vera gran turismo 2+2, offrendo spazio per quattro adulti. Dotata di un motore V12 aspirato da 5.7 litri, capace di erogare 540 CV di potenza, la 612 Scaglietti raggiungeva quasi i 320 km/h di velocità massima, coniugando comfort e velocità.

Ferrari 612 Sessanta: un raro esemplare del 2007 è atteso all’asta

Nel 2007, Ferrari ha introdotto la Ferrari 612 Sessanta, un’edizione speciale limitata a soli 60 esemplari, celebrando l’era d’oro del design Pininfarina. Questa versione speciale si distingue per la sua livrea bicolore e per i cerchi in lega di alluminio forgiato da 19”.

Gli interni vantano sedili in pelle con cuciture a losanga e regolazione elettrica, specifici per la Sessanta, e un tetto in vetro elettrocromico. Completa il design un set di bagagli in pelle trapuntata.

Questo particolare esemplare della 612 Sessanta, consegnato a Guy Laliberte di Cirque du Soleil nel 2008 tramite Ferrari Quebec, presenta una combinazione cromatica Nero e Grigio con interni in Pelle Testa di Moro. Sarà proposto all’asta a Miami da RM Sotheby’s, con un prezzo di vendita target di 115.000-160.000 euro.

Ogni 612 Sessanta possiede una placca commemorativa sulla console centrale. Quella di questo esemplare celebra il sesto Campionato Costruttori di Formula 1 consecutivo vinto dalla Scuderia Ferrari nel 2004.

La vettura è stata utilizzata con parsimonia dal suo primo proprietario per quasi un decennio, con manutenzione eseguita esclusivamente presso concessionarie Ferrari autorizzate, raggiungendo appena oltre 2900 km prima di essere venduta nel 2017.

Il suo attuale collezionista ha aggiunto solamente 100 km, portando il totale a 3038 km. Certificata da Ferrari Classiche nel 2018, la Ferrari 612 Sessanta è accompagnata dal suo ambito Libro Rosso, insieme al distintivo Classiche e al libretto, oltre al suo set originale di bagagli, in condizioni pari al nuovo.

Con soli 60 esemplari prodotti, la 612 Sessanta rappresenta un pezzo di storia del produttore modenese, un gioiello di rara bellezza e significato storico. La sua apparizione all’asta RM Sotheby’s a Miami 2024 offre un’opportunità eccezionale per i collezionisti e gli appassionati del marchio di aggiudicarsi un pezzo unico dell’eredità Ferrari.