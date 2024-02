Ferrari rafforza la collaborazione con Celsius nel motorsport

La Scuderia Ferrari, icona prestigiosa nel panorama della Formula 1, ha annunciato un significativo sviluppo nella sua collaborazione con Celsius Holdings, noto produttore del rinomato fitness drink Celsius.

Questa mossa strategica non solo consolida la presenza di Celsius come Global Team Partner del cavallino rampante, ma pone anche le basi per un futuro all’insegna dell’innovazione e dell’eccellenza nel settore del motorsport.

Ferrari: prosegue la partnership con Celsius nella stagione 2024 di Formula 1

La collaborazione tra il brand di Maranello e Celsius Holdings ha preso il via meno di un anno fa, con risultati sorprendenti. Celsius, attraverso il suo fitness drink zero zuccheri e arricchito con ingredienti di prima scelta, ha fornito un supporto energetico fondamentale alla squadra, sia in pista che a Maranello. La decisione di estendere e rafforzare questa partnership testimonia l’efficacia e il valore aggiunto che Celsius apporta al team.

Come sottolineato da Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, l’apporto di Celsius è molto importante per il sostegno energetico dei piloti e dei membri del team, specialmente in una stagione intensa come quella del 2024, che prevede ben 24 Gran Premi. L’enfasi sui prodotti a base di ingredienti di alta qualità di Celsius garantisce un contributo significativo al mantenimento delle performance ottimali del team.

L’espansione della partnership va oltre il supporto diretto al team. I tifosi della casa automobilistica modenese potranno godere di attivazioni speciali organizzate da Celsius, creando un’esperienza coinvolgente sia dentro che fuori dalle piste. Questo aspetto sottolinea l’importanza di una connessione più profonda tra i brand e la loro base di fan, un elemento chiave nel moderno marketing sportivo.

Kyle Watson, Executive Vice President di Marketing di Celsius, ha messo in evidenza la condivisione di valori fondamentali tra Celsius e la Scuderia Ferrari, come la passione per la competizione e l’aspirazione a performare ai massimi livelli. Questo allineamento di visioni e obiettivi è un presagio positivo per il futuro della partnership, promettendo innovazioni e iniziative che rafforzeranno ulteriormente il legame tra i due colossi.