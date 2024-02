Scuderia Ferrari rinnova la collaborazione con ZCG

La Scuderia Ferrari, fiore all’occhiello del motorsport mondiale e icona indiscussa della Formula 1, ha rinnovato la sua collaborazione con ZCG, un’entità primaria nel panorama degli investimenti globali e della consulenza aziendale. Questa sinergia, avviata nell’anno precedente, ha dato vita a numerose iniziative innovative, tra cui spicca l’avanguardistica Fan Zone ZCG, inaugurata in occasione del Gran Premio di Las Vegas.

Guardando al futuro e in particolare alla stagione 2024 di F1, la partnership tra il cavallino rampante e ZCG è destinata a crescere, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più appassionati di motorsport a livello globale. Questa collaborazione è l’esempio perfetto della fusione tra il dinamismo e l’eccellenza tecnica di Ferrari con la visione strategica e l’innovazione di ZCG.

Scuderia Ferrari: rinnovo della partnership con ZCG per la stagione 2024 di Formula 1

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha sottolineato come i valori condivisi tra le due entità – la passione per l’eccellenza e l’ambizione costante di superare i limiti dell’innovazione – siano fondamentali per il rinnovamento di questa partnership. La volontà di espandere l’impatto e la risonanza della Formula 1 e dell’esperienza unica offerta dalla Scuderia Ferrari è un punto focale di questa collaborazione.

Dal canto suo, James Zenni – fondatore, presidente e CEO di ZCG – ha espresso orgoglio e soddisfazione per il legame con la casa automobilistica modenese, enfatizzando il successo della stagione 2023 e l’aspirazione comune per una crescita strategica.

La visione condivisa di eccellenza e l’entusiasmo per le nuove iniziative dimostrano una forte sinergia strategica tra il costruttore di Maranello e ZCG, con un chiaro obiettivo: ampliare l’esperienza e l’emozione della Formula 1 a un pubblico sempre più vasto.

Questa partnership rinnovata tra Scuderia Ferrari e ZCG non è solo un simbolo di successo e innovazione nel motorsport, ma rappresenta anche un ponte strategico per connettere le eccellenze dell’ingegneria automobilistica con il mondo degli investimenti e della consulenza strategica, proiettando entrambe le entità verso nuove vette di successo e risonanza globale.