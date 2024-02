Fiat sbarca a Sanremo: è partner di “Oltre il Festival”

Fino a domenica 11, il marchio Fiat sarà presente a Sanremo in qualità di partner del progetto “Oltre il Festival” di RadioMediaset. Questo progetto darà voce e visibilità agli artisti e agli ospiti del celebre festival della musica italiana, che quest’anno celebra la sua settantaquattresima edizione. La splendida Villa Nobel, che un tempo fu la residenza rivierasca di Alfred Nobel e ora è un museo, è stata scelta come quartier generale di RadioMediaset. Qui sono stati allestiti gli studi di alcune delle radio più importanti a livello nazionale e locale, tra cui Radio 105 e Radio Montecarlo.

Le Fiat 600e, Topolino e E-Ulysse sono le protagoniste del progetto “Oltre il Festival”, ospitate nel quartier generale di RadioMediaset

All’interno dei meravigliosi giardini della villa, Fiat ha messo in mostra uno dei suoi modelli più recenti e innovativi: la Fiat Topolino. Con un tocco esclusivo di Dolce Vita, questo veicolo 100% elettrico è libero di circolare ovunque, con la comodità di poter parcheggiare gratuitamente anche nelle strisce blu. Estremamente agile grazie alle sue dimensioni compatte, la Fiat Topolino rappresenta la soluzione ideale per la mobilità urbana sostenibile e accessibile a tutti.

Inoltre, una flotta di vivaci Fiat 600e, designata come auto ufficiale di “Oltre il Festival”, accompagnerà gli artisti in gara durante i numerosi eventi e appuntamenti offerti dalla città dei fiori in occasione del Festival di Sanremo, nel pieno rispetto dell’ambiente. La nuova Fiat 600e, completamente elettrica, rappresenta la scelta ideale sia per gli spostamenti urbani che per le escursioni al di fuori della città, incarnando perfettamente lo stile italiano e la sostenibilità che contraddistinguono il marchio.

Protagonista di queste giornate sanremesi è anche Fiat E-Ulysse, il monovolume nel quale ClioMakeUp, la make-up artist più influente ed amata d’Italia, conduce delle videointerviste ai protagonisti del Festival. Questo show itinerante attraversa le affollate strade della cittadina ligure, offrendo un’esperienza unica ai fan e agli spettatori del festival.

Fiat partecipa alla kermesse musicale anche in collaborazione con la storica rivista musicale Rolling Stone. Dal Circolo Canottieri Sanremo, ribattezzato RollingHotel per l’occasione, Rolling Stone commenterà e valuterà le performance dei partecipanti insieme a ospiti che saranno accolti da una Fiat Topolino. Questa innovativa soluzione per la mobilità urbana sostenibile avrà il compito di coinvolgere il pubblico giovane e appassionato di musica. Prima della diretta dal Teatro Ariston, gli appassionati saranno protagonisti degli eventi organizzati sulla terrazza del circolo, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di ‘Oltre il Festival’, che ci offre l’opportunità di essere protagonisti della kermesse musicale italiana per eccellenza. Ci lega a questo evento l’italianità che caratterizza Sanremo e Fiat. Da oltre settant’anni, infatti, il Festival di Sanremo porta la musica italiana nelle case di tutti, proprio come Fiat è diventata sinonimo di prodotti iconici e accessibili che uniscono lo stile italiano alla sostenibilità. Con le nostre Fiat 600e, Fiat Topolino e Fiat E-Ulysse, porteremo una ventata di freschezza e colore all’evento sanremese, rendendo gli incontri con cantanti e ospiti indimenticabili.”