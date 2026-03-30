Lancia segna il suo ritorno nel Campionato francese di rally con una vittoria 

Per tradizione, il Rallye Le Touquet Pas-de-Calais inaugurava la stagione del Campionato francese rally. Su un percorso molto insidioso e selettivo, caratterizzato da lunghi rettilinei ad altissima velocità e da un asfalto spesso viscido, la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si presentava con il numero 1 sulle fiancate. A rendere ancora più significativa la prova c’era anche l’elevato livello della competizione, con un elenco partenti vicino ai 200 equipaggi, segno del grande richiamo esercitato dalla gara francese.
Yoann Bonato e Benjamin Boulloud portano al trionfo la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
All’inizio del rally, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno trovato il loro ritmo fin dai primi chilometri, affrontando equipaggi molto aggressivi. Durante il secondo giro, disputato di notte e sotto la pioggia, in condizioni davvero proibitive, la strategia dell’equipaggio Lancia ha dato i suoi frutti. Grazie a diversi tempi veloci, i campioni di Francia si sono portati in testa alla classifica generale, concludendo la prima tappa con oltre trenta secondi di vantaggio sui diretti rivali. Sabato, Yoann Bonato e Benjamin Boulloud hanno stabilito un nuovo record personale, aggiudicandosi la vittoria con un vantaggio di 19,9 secondi.
Yoann Bonato: “È un inizio di stagione perfetto con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale! Questo Rally di Touquet è stato particolarmente difficile, con condizioni pessime durante le prove notturne di venerdì sera e meteo variabile fino alla fine della gara. Il team ha fatto un lavoro fantastico e la Lancia è stata impeccabile. Ci ha dato grandi soddisfazioni in tutte le condizioni incontrate. In un rally dove la fiducia è fondamentale, questo risultato dimostra che la vettura è progettata in modo eccellente e che il team tecnico ha svolto un lavoro straordinario. Avere questa fiducia già alla nostra prima gara con la Ypsilon Rally2 HF Integrale è molto incoraggiante per il futuro!”
Il prossimo appuntamento per Yoann Bonato e Benjamin Boulloud con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è previsto dal 16 al 18 aprile 2026.