Nuova Fiat Pandina: sarà gemella della futura Citroen C1

Nuova Fiat Pandina secondo le ultime indiscrezioni sarà svelata in versione concept car al prossimo salone dell’auto di Parigi 2026 che si terrà nel corso del prossimo mese di ottobre. Questa vettura sarà erede dell’attuale Panda e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania dove viene prodotta l’attuale generazione. Secondo le ultime voci il debutto potrebbe avvenire tra la fine del 2027 e gli inizi del 2028.

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Come sospettavamo la nuova Fiat Pandina avrà una gemella francese: speriamo arrivi dopo, almeno questa volta

La nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento. Al momento non si sa se ci sarà una versione a benzina. Secondo alcuni ci sarà secondi altri no. Di certo sarà economica in ogni sua versione con i prezzi di partenza al di sotto dei 15 mila euro sia per l’elettrica che per l’ibrida. Come era facile prevedere la vettura avrà anche una gemella francese: la futura Citroen C1.

Le due auto condivideranno le stesse dimensioni, la stessa piattaforma e anche la stessa gamma di motori. Cambierà ovviamente lo stile che nel caso del modello italiano sarà inconfondibilmente Fiat. Di questo modello sappiamo che avrà uno stile molto diverso rispetto alla Panda attuale più vicino a quello della Grande Panda di cui sembrerà una versione mini.

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La nuova Fiat Pandina, così come la futura Citroen C1 e anche la futura Fiat 500 adotteranno tutte la stessa piattaforma. Si tratterà di una nuova base di cui al momento si sa poco. Qualcuno ipotizza ci possa essere dietro lo zampino di Leapmotor, cosa che permetterebbe alle case europee di Stellantis di ridurre i costi ma ovviamente al momento è solo una voce.

Le idee più chiare inizieremo ad averle già il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis. Poi ad ottobre al Salone di Parigi ci dovrebbe essere la prima della concept ma anche qui al momento sono solo voci. L’unica certezza è che Fiat svelerà al mondo intero una nuova concept car che anticipa un suo futuro modello come specificato in un recente comunicato stampa.