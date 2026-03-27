Cupra Tavascan si aggiorna per il 2026 e debutta con un nuovo motore da 190 CV

A quasi due anni dal debutto europeo, la Cupra Tavascan ha faticato a trovare il ritmo commerciale sperato. Il SUV elettrico era arrivato sul mercato con un prezzo d’ingresso poco sotto i 50.000 euro e potenze da almeno 286 cavalli, un posizionamento che evidentemente ha scoraggiato una parte della domanda potenziale, tanto che il listino è già stato rivisto in modo significativo, con la base scesa a 40.040 euro sul configuratore del marchio.

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Cupra Tavascan, arriva una variante più accessibile con motore da 190 CV

Con il model year 2026 la strategia di accessibilità di Cupra prosegue attraverso l’introduzione di una nuova variante da 190 cavalli a trazione posteriore, destinata a collocarsi alla base della gamma. Questa versione adotterà una batteria da 58 kWh con un’autonomia dichiarata di 435 chilometri nel ciclo WLTP, mentre le versioni da 286 e 340 cavalli continueranno a montare il pacco da 77 kWh. La ricarica in corrente continua è supportata fino a 135 kW, sufficienti nelle condizioni ottimali per passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti.

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Gli aggiornamenti del model year 2026 includono una strumentazione digitale a 10,25 pollici con una nuova interfaccia e il ritorno dei pulsanti fisici sul volante, una modifica che molti clienti attendevano da tempo. Il sistema multimediale passa a un ambiente operativo basato su Android con store integrato per le applicazioni, mentre la dotazione si arricchisce di ricarica wireless per smartphone, prese USB-C anteriori e posteriori fino a 45 W e chiave digitale su smartphone con possibilità di condividere fino a quattro accessi.

Inoltre, arriva la compatibilità V2L per alimentare dispositivi esterni dalla batteria dell’auto, la guida a un pedale e il Launch Control per le versioni con batteria da 77 kWh. L’impianto audio viene affidato a Sennheiser con una nuova tecnologia dedicata alla resa dei bassi, mentre il sistema Emergency Assist è stato migliorato per guidare il veicolo verso la corsia di destra in caso di malore del conducente.

Sul fronte estetico entrano in gamma la tinta Midnight Black e nuovi disegni per i cerchi da 19 a 21 pollici, con cerchi forgiati disponibili per la versione Extreme. L’interno potrà essere personalizzato attraverso tre diverse ambientazioni. La produzione dovrebbe avviarsi nelle prossime settimane con le prime consegne attese dopo l’estate, mentre i prezzi ufficiali della nuova gamma verranno comunicati successivamente.