Fiat: ecco come sarà la sua gamma e come invece dovrebbe essere secondo noi

Fiat nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con numerosi nuovi modelli e già nei prossimi mesi dovremmo avere le idee più precise su quello che accadrà. La situazione comunque appare già abbastanza delineata. Dopo i debutti di Fiat Topolino e 600 nel 2023 e quello di Grande Panda nel 2024, il 2026 sarà l’anno di due nuovi SUV attualmente soprannominati Grizzly e Fastback che saranno svelati nel corso della prossima estate con la prima internazionale già ufficialmente confermata in occasione della prossima edizione del salone dell’auto di Parigi 2026, evento che si terrà nel corso del prossimo mese di ottobre nella capitale francese.

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La gamma di Fiat cambierà così ma a noi sarebbero piaciute altre novità

Questo sarà solo l’inizio di una vera rivoluzione che vedrà l’arrivo di un pickup sempre su base Grande Panda che sarà venduto anche in Europa e che dovrebbe debuttare tra fine 2027 e inizio 2028. Poi a seguire sarà la volta della nuova Fiat Pandina che in base alle ultime indiscrezioni sarà anticipata da una concept car al prossimo salone dell’auto di Parigi 2026. Nel 2028 dovrebbe essere anche il turno della nuova generazione di 500 mentre per il 2030 non si esclude il possibile arrivo di un minivan che potrebbe essere la nuova Multipla. Questo ultimo modello al momento non è confermato è si tratta quindi di una semplice voce.

Si tratta indubbiamente di novità molto importanti e interessanti che sicuramente permetteranno a Fiat di essere ancora protagonista per un lungo periodo nel settore confermandosi come il brand di Stellantis con più immatricolazioni a livello globale. A nostro avviso però a questa rinnovata gamma mancano almeno un paio di auto che sicuramente avrebbero reso la gamma della casa automobilistica torinese davvero perfetta.

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Il primo nome che ci viene in mente è quello di una nuova Fiat Punto. Nella gamma di Fiat si sente molto la mancanza di una vera e propria hatchback e a nostro avviso un modello come questo sarebbe stato davvero perfetto per affiancare la Grande Panda e rendere la casa torinese leader indiscussa della categoria. Vari render ipotizzano il possibile aspetto di questa vettura e a nostro avviso il risultato poteva essere davvvero interessante.

Al momento un ritorno di questo modello è da escludere ma dopo il 2030 tutto è possibile con lo stesso Francois che non ha chiuso del tutto la porta. Oltre a questo noi avremmo visto bene una erede diretta della Tipo, una berlina di segmento C dal rapport qualità prezzo interessante proprio come la Tipo che a breve uscirà definitivamente di scena. Il suo vuoto sarà colmato dai nuovi SUV Grizzly e Fastback ma a nostro avviso ci sarebbe stato spzio anche per una erede diretta o comunque per un’altra berlina delle stesse dimensioni. Probabilmente Stellantis preferisce non fare concorrenza diretta ad altri suoi brand.