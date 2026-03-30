Stellantis espande la sua strategia digitale per ricambi e servizi in Brasile

Stellantis rafforza la sua strategia digitale in Brasile e debutta su Shopee con i negozi ufficiali di Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram. L’annuncio è arrivato giovedì 26 marzo, a San Paolo, durante un evento che ha riunito più di 150 concessionari da tutto il Paese. Un passaggio che conferma la volontà del gruppo di spingere con decisione sull’e-commerce nel settore post-vendita, puntando su una distribuzione più ampia e su un accesso più immediato a ricambi e accessori originali.

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Nel 2025, Stellantis ha generato circa 200 milioni di R$ di ricavi dall’e-commerce e prevede di superare i 300 milioni

Attraverso Shopee, Stellantis mette a disposizione un catalogo completo che comprende ricambi, accessori e lubrificanti Mopar, prodotti bproauto destinati al mercato indipendente dei ricambi e componenti Circular Autopeças, la linea dedicata ai ricambi rigenerati. Completano l’offerta pneumatici e additivi, con la promessa di garantire qualità certificata e disponibilità continua, 24 ore su 24.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’ecosistema digitale di Stellantis in Sud America. L’azienda punta infatti a creare un sistema sempre più integrato tra clienti, officine, meccanici, concessionari e partner commerciali, facendo del digitale non solo un canale di vendita, ma anche uno strumento per rendere più fluido tutto il rapporto con l’assistenza post-vendita.

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In questa direzione vanno anche le funzionalità messe a disposizione sulla piattaforma. I consumatori possono, per esempio, usare il filtro di compatibilità per selezionare modello e anno del veicolo prima dell’acquisto, consultare le recensioni di altri utenti e dialogare direttamente con il venditore per chiarire dubbi sul prodotto. Una serie di strumenti che punta a ridurre gli errori, aumentare la fiducia e avvicinare anche un acquisto tecnico come quello dei ricambi alle logiche dell’e-commerce di largo consumo.

Secondo Paulo Solti, Senior Vice President of Parts and Services di Stellantis Sud America, l’espansione delle vendite digitali su Shopee va letta proprio in quest’ottica: avvicinare il consumatore e rendere l’esperienza di manutenzione dell’auto più semplice, accessibile e affidabile. Il coinvolgimento diretto della rete dei concessionari, sottolinea il manager, consente inoltre di ampliare l’accesso a prodotti originali mantenendo gli standard di qualità e garanzia che caratterizzano i marchi del gruppo.

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Anche Shopee vede nell’accordo un rafforzamento del proprio posizionamento nell’automotive. Felipe Lima, responsabile dello sviluppo commerciale della piattaforma, evidenzia come l’arrivo dei negozi ufficiali Stellantis contribuisca a rendere ancora più completo l’ecosistema dedicato alla cura dell’auto. Per i clienti dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, questo significa poter accedere ai cataloghi ufficiali della rete distributiva attraverso un canale digitale ormai familiare, con i vantaggi di velocità e praticità tipici del marketplace.

Stellantis

L’iniziativa si inserisce in una strategia che parte da risultati già solidi. Nel 2025 Stellantis ha infatti registrato in Brasile un fatturato di circa 200 milioni di reais nell’e-commerce automobilistico. Per il 2026 il gruppo punta a fare un ulteriore salto in avanti, portando il giro d’affari a 300 milioni di reais grazie all’espansione dei canali digitali. Un obiettivo ambizioso, ma sostenuto anche dai numeri della rete: nello stesso periodo i concessionari ufficiali dei marchi coinvolti hanno totalizzato circa 20 milioni di visite e chiuso l’anno con oltre 380 mila clienti.

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L’approdo su Shopee, piattaforma utilizzata ogni mese da circa un terzo della popolazione brasiliana, consente così a Stellantis di ampliare la copertura nazionale e di presidiare in modo ancora più capillare un mercato che sta cambiando velocemente. Per il gruppo, in altre parole, il post-vendita non passa più solo dall’officina o dal banco ricambi, ma sempre di più anche dallo smartphone del cliente.