Ferrari SF90 XX Stradale: nuovo esemplare Tailor Made di impronta racing

Un’altra Ferrari SF90 XX Stradale su misura è stata partorita dalla casa di Maranello, attraverso il programma di personalizzazione Tailor Made. Quest’ultimo permette ai clienti di far aderire meglio i modelli della gamma ai propri gusti, con la consulenza degli specialisti interni, che sanno dare i migliori consigli per tradurre le visioni in realtà, mantenendo gli slanci onirici entro i limiti del buon gusto e della tradizione aziendale. Cosa che invece quasi mai accade per i tuning esterni.

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Il programma Tailor Made si focalizza sugli aspetti visibili e non cambia una virgola alla scheda tecnica delle auto oggetto di trattamento. Un approccio perfettamente condivisibile e di grande valore culturale. La Ferrari SF90 XX Stradale di cui ci occupiamo oggi si allinea a questa logica, preservando interamente la magia della sua anima da corsa infuocata, che trasmette emozioni di guida inarrivabili. Gli interventi si sono concentrati sulla livrea esterna e sulle alchimie cromatiche degli interni.

Per la carrozzeria è stata scelta una tinta Bianco Mille Miglia, decorata con una livrea lucida Rosso Magma, che punta ad aggiungere una cadenza visiva da monoposto. Il numero sulla fiancata e la bandiera tricolore sui fianchi dell’alettone posteriore completano degnamente il pacchetto della “nostra” supercar.

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Nell’abitacolo è il Rosso Red Jeans Aunde a dominare la scena, come tinta di rivestimento dei sedili di design Tailor Made, con inserti Superfabric tribolato nero e Cordura, in una cabina di pilotaggio che evoca il calore della pista, in un quadro di grande rigore tecnico e funzionale. Da segnalare le apprezzabili cuciture tono su tono e a contrasto in filo rosso Serafil 504, che aggiungono ulteriori note di specificità alla tela grafica. Il risultato è una vettura di grande carica sportiva.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Protagonista del trattamento è stata, come dicevamo, una Ferrari SF90 XX Stradale, auto che già da ferma comunica in pieno la sua connessione col mondo delle corse. Destinata a prendere forma in soli 799 esemplari, cui vanno aggiunti i 599 della variante Spider, questa sportiva esprime i suoi tratti con grande forza scenica.

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L’impressione è quella di trovarsi al cospetto di un’auto scappata dalle gare del campionato FIA WEC. Nonostante sia molto aggressiva, conserva ottimi livelli di eleganza, per onorare al meglio la tradizione della casa di Maranello. Il merito del suo stile va ascritto alla bravura di Flavio Manzoni, che ha svolto bene il compito a lui assegnato.

Sotto il cofano posteriore della Ferrari SF90 XX Stradale pulsa un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 797 cavalli. A questa scuderia di purosangue va aggiunto l’apporto energetico dei tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.030 cavalli. Al momento del debutto era la “rossa” stradale più vigorosa mai prodotta.

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Ancora oggi le sue performance sono di riferimento. Sulla pista di Fiorano solo la F80 gira meglio di lei. Incredibili le metriche, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. È l’handling, però, il suo punto di forza, insieme al piacere di guida estremo, degno delle sue forme, in grado di sviluppare un altissimo livello di downforce, grazie anche all’enorme alettone posteriore a tutta larghezza.

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Ferrari