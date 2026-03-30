Nuova Alfa Romeo Stelvio: sarà stiloso e sportivo, il biscione proverà a togliersi molte soddisfazioni

Il 2028 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio anche se il biscione sta lavorando per mostrare le prime immagini senza veli del modello già nel corso del 2027. Come vi abbiamo scritto in passato il progetto iniziale sarà modificato e non solo per quanto riguarda i motori, che non saranno più solo elettrici come era stato stabilito in un primo momento. Ci saranno anche cambiamenti estetici con l’obiettivo di rendere il SUV di seconda generazione più in sintonia con lo spirito e la storia della casa automobilistica del biscione.

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Nuova Alfa Romeo Stelvio: l’obiettivo del biscione sarà quello di non deludere le attese con un modello superiore a quello attuale

Alfa Romeo sta lavorando duramente per portare sul mercato una nuova Alfa Romeo Stelvio che sia all’altezza delle aspettative, un SUV stiloso e sportivo capace di assolvere al meglio il ruolo di futura top di gamma della casa milanese che come sappiamo ha deciso di non tornare nel segmento E come invece era sembrato praticamente certo fino a circa 1 anno fa.

Si cercherà dunque di proporre un veicolo che sia chiaramente superiore sotto ogni punto di vista a quello attuale ormai sul mercato da un decennio. Si punterà ancora su uno stile immediatamente riconoscibile, su piacere di guida, prestazioni e qualità premium. Si cercherà di risolvere una volta del tutto quei piccoli problemi che hanno caratterizzato l’attuale modello facendo storcere il naso a più di qualcuno. L’obiettivo insomma sarà quello di migliorare la qualità complessiva del SUV sia dentro che fuori.

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A proposito dello stile della nuova Alfa Romeo Stelvio gira voce che tra qualche mese potremo avere le idee più chiare grazie ad una prima anticipazione forse sotto forma di qualche nuovo teaser. Si tratterà di un indizio importante che ci permetterà di comprendere quanto sarà cambiato il SUV di seconda generazione rispetto al progetto iniziale e inizieremo anche a capire di più su quelle che saranno le reali ambizioni del marchio che nei prossimi anni cercherà di fare un salto di qualità complessivo divenendo realmente il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.