Jeep è il marchio che registra la maggior crescita di quota a gennaio in Brasile

Il 2024 porterà alcune importanti novità per il marchio Jeep nel mercato brasiliano. Un marchio che è un riferimento nel mondo dei SUV sia 4×2 che 4×4, pronto a portare avanti questa grande eredità.

Jeep ha aumentato la propria quota di mercato a gennaio di 1,6 punti percentuali, ovvero una crescita del 44% rispetto al mese precedente

E nel primo mese dell’anno, Jeep ha venduto 7.888 veicoli e si è classificata al sesto posto nella classifica generale del settore, con una quota del 5,2 per cento. Una crescita di 1,6 pp rispetto a dicembre 2023. Se parliamo solo del segmento dei SUV, questa crescita è stata ancora maggiore, 3,5 pp rispetto al mese precedente. In questo modo, Jeep ha conquistato il 13,8 per cento del segmento più importante del Paese e ha inoltre inserito Compass e Renegade nella top 10 dei SUV più venduti in Brasile.

Inoltre, il marchio ha mantenuto la leadership anche nel segmento dei SUV medi con Compass, con una quota di mercato del 32,9% in questo segmento e 3.593 unità vendute. Le altre vetture di punta del marchio, la Renegade ha ottenuto 3.019 immatricolazioni e la Commander ha chiuso il mese con 1.116mila unità vendute.

“Ci aspetta un anno fantastico per il marchio Jeep. Stiamo lavorando con la nostra rete di concessionari per offrire sempre le migliori condizioni ai nostri clienti, oltre, ovviamente, ai migliori SUV sul mercato”, ha commentato Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.

Per quanto riguarda i SUV 4X4, il marchio si è assicurato il 17,8 per cento di questa quota di mercato. Inoltre, i tre modelli nazionali di Jeep figurano nella classifica dei dieci modelli più venduti in questo segmento. Più precisamente con Compass al terzo posto, Commander al quarto e Renegade al terzo.

Jeep Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee 4xe hanno completato le vendite della casa americana all’inizio del 2024 nel mercato brasiliano. “Siamo un riferimento nel settore dei SUV nel mondo e anche qui in Brasile. Avremo sempre le migliori opzioni sul mercato, con tanta tecnologia, robustezza, sicurezza e capacità fuoristrada. Questa eredità così rappresentativa del marchio Jeep verrà mantenuta, poiché quest’anno avremo molte novità!”, ha commentato Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per il Sud America.