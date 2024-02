Auto: cresce la domanda dei noleggi tra gli automobilisti italiani

Esploriamo le dinamiche attuali e future della mobilità privata, discusse in un recente evento a Milano, promosso da Guido Lascelta, pioniere nel confronto online delle offerte di noleggio auto a lungo termine. Con oltre 160.000 italiani già orientati verso il noleggio, l’evento ha offerto spunti cruciali sulle tendenze emergenti.

In un contesto di incertezza economica e aumento dei costi dei veicoli, molti italiani stanno posticipando l’acquisto di auto nuove, virando verso opzioni come il noleggio e la mobilità condivisa. Secondo ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio della Sharing mobility e dell’Automotive Digital), il trend del noleggio è in crescita, un segnale chiaro di un mutamento nelle abitudini degli automobilisti italiani.

Auto: sempre più italiani si affidano al noleggio a lungo termine

Il primo anno di Guido Lascelta si chiude con risultati promettenti: 100.000 visitatori unici e una piattaforma che emerge come punto di riferimento per il confronto delle offerte di noleggio. L’innovazione continua, con miglioramenti nell’area di comparazione, un indice di affinità per le offerte e l’ampliamento della sezione educativa sul sito.

Angelo Simone, CEO di Mobility Ecolution, ha sottolineato l’importanza di supportare i consumatori in un mercato in evoluzione. Nicola Ventura ha evidenziato la crescente flessibilità e attrattiva del noleggio mentre Pierluigi Bonora ha posto l’accento sulla necessità di informazione e trasparenza per conquistare la fiducia dei consumatori.

L’evento di Guido Lascelta tenutosi a Milano ha messo in luce una realtà in trasformazione: l’auto non è più solo un bene da possedere, ma un elemento di una mobilità più flessibile e adattabile, in cui il noleggio gioca un ruolo sempre più rilevante. Gli approfondimenti e le prospettive condivise durante l’evento offrono una visione chiara delle direzioni future del settore automobilistico in Italia.