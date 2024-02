Citroën Ami contro il bullismo e cyberbullismo nel suo ultimo spot TV

In un’epoca segnata da sfide sociali e ambientali, Citroën si distingue per il suo impegno innovativo e sociale, come evidenziato dal recente lancio dello spot pubblicitario che vede protagonista la Citroën Ami.

Questo veicolo rivoluzionario, un quadriciclo leggero completamente elettrico, rappresenta non solo un passo avanti nella mobilità urbana sostenibile, ma anche un simbolo di resilienza e positività contro fenomeni sociali preoccupanti come il bullismo e il cyberbullismo.

Citroën Ami: il quadriciclo leggero elettrico protagonista in un nuovo spot pubblicitario

La Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo diventa così il contesto ideale per la diffusione di questo messaggio forte e significativo. L’innovativo spot TV, che andrà in onda sulle principali emittenti televisive, raffigura la Ami nella sua lotta contro il cyberbullismo iniziale, dovuto al suo design unico e audace, non comprendendo i suoi reali benefici in termini di EV.

Il successo commerciale del 2023, con oltre 6300 immatricolazioni in Italia e una quota di mercato del 61% nel segmento dei quadricicli leggeri a zero emissioni, testimonia la vittoria della Citroën Ami su tali pregiudizi, ribadendo il valore delle peculiarità individuali.

La casa automobilistica francese ha sempre mostrato un forte impegno verso soluzioni rispettose dell’ambiente, in linea con le evoluzioni della società. Progetti educativi come “RispettaAMI” e “GënerationAMI – a scuola di electric mobility” sottolineano questo impegno, raggiungendo migliaia di studenti e sensibilizzandoli sui temi della mobilità sostenibile e della lotta al bullismo e cyberbullismo.

Il programma “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, che evolve dal precedente “RispettaAMI”, è un esempio eccellente di come il brand di Stellantis stia estendendo il suo raggio d’azione sociale, coinvolgendo quasi 800 classi di scuole superiori e circa 15.000 studenti.

L’esperienza diretta con la Ami è un elemento chiave di questi programmi, come dimostrato dai test drive organizzati nelle scuole. Fino ad ora, 7 istituti su 20 hanno già partecipato, con centinaia di studenti che hanno avuto l’opportunità di guidare la Citroën Ami, promuovendo così una maggiore consapevolezza e apprezzamento per la mobilità elettrica.

La collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’impegno del produttore francese verso queste tematiche importanti.