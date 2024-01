Citroën Ami: un 2023 ricco di successi in Italia

Il 2023 ha visto il notevole successo di Citroën Ami, con un totale di 6.313 immatricolazioni in Italia. Questo risultato rappresenta il 40% della quota di mercato per i quadricicli, che aumenta al 61% nel caso di quelli a propulsione elettrica. Inoltre, l’inizio del nuovo anno porta una buona notizia per gli appassionati di Ami: i tempi di consegna sono stati ridotti a otto settimane, contrariamente all’allungamento registrato l’anno precedente a causa dell’alta domanda.

Citroën Ami: più di 6.300 immatricolazioni nel 2023 ovvero un incremento del 75%

Il successo di Citroën Ami è attribuibile anche alla realizzazione di numerosi progetti sin dal suo lancio, che coinvolgono diverse sfere: istituzionale, educativa, sociale e di design. Tra queste iniziative, gli eventi “Citroën Drive La Maddalena Electric” e “Citroën Drive Ponza Electric” hanno rafforzato l’impegno del marchio nella transizione energetica, promuovendo la mobilità elettrica anche nelle isole attraverso la consegna di due flotte di veicoli elettrici ai rispettivi Comuni. La partecipazione continuativa all’EICMA per tre anni consecutivi ha sottolineato il ruolo attivo di Citroën nella promozione della mobilità urbana sostenibile. Inoltre, la community “My Ami Superfan” con oltre 150 Ambassador, appassionati proprietari che offrono test drive del veicolo a potenziali acquirenti, ha generato un notevole aumento delle vendite e della consapevolezza ambientale, totalizzando oltre 2.000 test drive e 300 vendite.

Particolare rilevanza assumevano i progetti educativi che hanno stretto una connessione significativa tra il brand e le istituzioni scolastiche, rivolti agli studenti. Tra questi, spiccano “RispettaAMI”, un’iniziativa che ha affrontato il serio e attuale problema del bullismo e cyberbullismo, e “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”, che in due anni ha coinvolto circa 25.000 studenti, sensibilizzandoli sulle questioni legate alla mobilità sostenibile. Più di 3.000 di loro hanno avuto l’opportunità di sperimentare la guida 100% elettrica grazie ad AMI. Nel 2024, sarà lanciato il nuovo progetto educativo “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, un’evoluzione del programma “RispettaAMI”. Coinvolgerà 800 classi e quasi 15.000 studenti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, problematiche sociali diffuse nelle nostre scuole, a partire dalle primarie. Inoltre, sarà presentata la nuova edizione del progetto “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport”, attraverso il quale Citroën promuove i valori positivi dello sport tra i giovani.

La rivoluzionaria soluzione di mobilità proposta da Citroën si adatta perfettamente a tutte le stagioni, come dimostra la sua presenza come ospite d’onore presso lo stabilimento balneare Fantini Club a Cervia (RA) per l’intera estate del 2023. Qui, il brand ha realizzato la prima “Maison Citroën à la Plage”, portando in spiaggia l’inconfondibile allestimento delle iconiche Maison Citroën (già presenti a Milano, Bologna e Catania), offrendo la possibilità di scoprire da vicino e provare su strada la già esaurita Citroën My Ami Buggy. La stessa versione è stata protagonista il 12 ottobre scorso presso l’Arena Civica di Milano, in un’inedita sfida con il velocista Filippo Tortu, medaglia d’oro olimpica e primo italiano a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri.

Citroën, da sempre un marchio innovativo e anticonformista, ha stretto una partnership nel luglio scorso con MediaWorld, uno dei più importanti gruppi di elettronica a livello globale e leader di mercato in Europa. L’accordo consente l’acquisto di Citroën Ami attraverso il sito online MediaWorld.it o presso gli store di Milano, Genova e Ravenna (con altre 10 città che si aggiungeranno nel corso del 2024). Questa collaborazione si basa sulla condivisione di obiettivi comuni, come l’innovazione costante, la centralità del cliente e una crescente attenzione alla sostenibilità.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici del successo ottenuto dalla nostra Citroën Ami nel 2023, un segnale che conferma come la sua natura di veicolo innovativo e accessibile sia stata apprezzata appieno dal pubblico italiano, noto per la sua esigente competenza nel settore. Siamo altresì orgogliosi delle numerose iniziative che abbiamo portato avanti nel corso dell’anno con la piccola ma potente Ami, simbolo di mobilità urbana sostenibile che incarna appieno l’audacia del nostro brand, da sempre vicino alle persone e attento alle loro esigenze di mobilità quotidiana, ponendo al centro dell’esperienza cliente la serenità e il benessere. Con questi risultati positivi, siamo pronti ad affrontare il 2024 con entusiasmo, determinazione e quel tocco di allegria e curiosità che la nostra Ami suscita già al primo sguardo.”