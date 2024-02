Opel: significativo aumento delle vendite in Germania

Il marchio Opel ha avviato il nuovo anno con successo nel mercato tedesco. Secondo i dati ufficiali dell’Ufficio federale dei trasporti automobilistici (KBA), l’azienda automobilistica con sede a Rüsselsheim ha registrato un notevole aumento del 72,4 per cento nelle immatricolazioni di nuove auto rispetto a gennaio 2023. Con 12.631 nuove immatricolazioni, il marchio di Russelsheim ha conquistato una quota di mercato delle autovetture del 5,9 per cento (nel 2023 era del 4,1 per cento), diventando così il marchio tedesco con la crescita più rapida.

Immatricolazioni di nuove auto in crescita del 72,4% per Opel in Germania rispetto a gennaio 2023

Opel ha inoltre segnato guadagni significativi nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con un aumento del 150 per cento nelle immatricolazioni su base annua e una quota di mercato dell’8,0 per cento. A gennaio 2024, la quota di mercato combinata di Opel (veicoli commerciali leggeri e autovetture) ha raggiunto il 6,1 per cento (nel 2023 era del 4,0 per cento). Le circa 14.350 nuove immatricolazioni di veicoli della casa tedesca di Stellantis rappresentano un incremento del 79 per cento rispetto allo stesso mese del 2023.

“Opel ha iniziato il nuovo anno in modo robusto in Germania, con una crescita notevole sia nel segmento delle autovetture che dei veicoli commerciali leggeri. I nostri veicoli sono stati accolti positivamente dai clienti, confermando che stiamo percorrendo la strada giusta”, ha dichiarato Patrick Dinger, direttore di Opel in Germania. Insomma dalla Germ