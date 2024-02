Citroën festeggia i 30 anni del Jumper

Da quasi 100 anni, Citroën accompagna tutti i professionisti con una gamma di veicoli commerciali robusti e innovativi, adatti alle esigenze specifiche di ogni professione. Ciò è particolarmente vero nel segmento dei furgoni con modelli emblematici come il TUB, un vero pioniere dei moderni veicoli commerciali, il famoso Type H, il rinomato C25 o il Jumper che festeggia oggi il suo 30° anniversario e coglie l’occasione per offrire una nuova giovinezza con più stile, connettività e ancora altrettanta praticità. Uno sguardo all’eccezionale saga del Jumper che ha permesso a Citroën di essere al fianco di tutte le aziende per 30 anni, e che continua oggi con il lancio di un nuovo Jumper, più innovativo che mai.

Dal 1994, le diverse generazioni di Jumper mettono l’innovazione al servizio di tutti i professionisti

Quando fu presentato nel gennaio 1994, il Jumper lasciò un segno indelebile introducendo nel mercato dei furgoni design, comfort, ergonomia e piacere di guida ispirati a quelli delle autovetture. Preoccupata per i professionisti che trascorrono lunghe ore a bordo del proprio veicolo, Citroën ha curato in particolare l’abitacolo con un’ergonomia simile a quella di una berlina, un isolamento acustico rinforzato e attrezzature prima introvabili su un furgone come gli ascensori. – alzacristalli elettrici o aria condizionata.

Ovviamente, il nuovo Jumper non dimentica di soddisfare le esigenze essenziali di tutti i professionisti con un’ampia gamma di motori (benzina e Diesel, tra cui il nuovo Diesel atmosferico da 2,5 litri e il Turbo Diesel a tre valvole per cilindro la cui coppia elevata era molto adatta ai veicoli pesanti carichi) nonché carrozzerie che, combinate, permettono di offrire una gamma di 58 diverse versioni di Jumper.

All’inizio degli anni 2000, il Jumper si evolve con un design rinnovato e soprattutto con l’adozione di due motori al miglior livello tecnologico per l’epoca: il motore turbo-Diesel a iniezione diretta 2.2 HDi e il 2.0 a doppia alimentazione benzina/GPL. E il Jumper innova anche dal punto di vista degli equipaggiamenti essendo il primo modello del suo segmento a offrire un sedile del conducente con smorzamento variabile, una telecamera o radar posteriori.

Forte del successo della prima generazione di Jumper, Citroën lancia un modello inedito che risponde in modo ancora più preciso alle esigenze dei professionisti. Il design unisce così modernità e praticità, con ad esempio gradini integrati nello scudo che consentono una più facile pulizia del parabrezza. La gamma dei volumi utili è stata ampliata, arrivando ora a 17 m3, rispetto ai 14 m3 precedenti, e il nuovo Jumper è uno dei pochi modelli a trazione anteriore del suo segmento a consentire un peso totale a pieno carico di oltre 3,5 tonnellate. Si amplia la gamma dei motori Diesel HDi, con tre potenze: 100, 120 e 157 cavalli.

Sempre all’avanguardia nel progresso, il Jumper riceve tutto ciò che fa della modernità a metà degli anni 2010: luci di marcia diurna a LED, schermo touch con sistema di navigazione integrato, Connecting Box che integra un kit vivavoce Bluetooth e una presa USB, una corsia avviso di partenza o un sistema Stop&Start sui motori e-HDi che consente un risparmio di consumi di 0,5 litri/100 km in città.

Oggi, il Jumper assume una nuova dimensione per rimanere pienamente connesso ai vincoli, ai bisogni e ai desideri in evoluzione dei professionisti. Da diverse settimane Citroën commercializza un nuovo Jumper e un nuovo ë-Jumper. Per un maggiore comfort di guida, sul Jumper è disponibile per la prima volta il cambio automatico, su due dei tre nuovi motori BlueHDi (140 e 180 CV, il motore da 120 CV è associato ad un cambio manuale a 6 marce).

Il nuovo Jumper segna un passo importante in termini di connettività. Le versioni base ricevono uno schermo da 5 pollici che consente di visualizzare i media utilizzati (radio, telefono tramite Bluetooth, ecc.). I modelli di fascia alta sono dotati di un ampio touchscreen da 10 pollici con navigazione integrata e di un’interfaccia wireless Apple CarPlay e Android Auto.