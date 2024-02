Peugeot 2008 2025: svelata la gamma per un importante mercato

Il nuovo Peugeot 2008 sta emergendo come un protagonista significativo nel segmento SUV, specialmente nel mercato brasiliano. L’annuncio di questo lancio, previsto entro agosto, segnala un passo importante per il brand francese nel suo impegno verso l’innovazione e la diversificazione.

Il 2008 2025 sarà disponibile in tre versioni principali: Active, Allure e GT. Quest’ultima prenderà il posto della precedente Griffe, posizionandosi al vertice della gamma. Ogni variante sarà equipaggiata con il motore Turbo 200 Flex da 1 litro, capace di erogare una potenza di 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina e una coppia massima di 200 Nm. Il cambio è un automatico CVT con simulazione di 7 marce virtuali.

Peugeot 2008 2025: il debutto in Brasile è previsto entro agosto

Il nuovo design del Peugeot 2008 2025 presenta una rinnovata griglia frontale. Già dalla versione Active, il veicolo dispone di cerchi in lega leggera e di fari Full LED. All’interno troviamo finiture di qualità con sedili in tessuto, volante e leva del cambio in pelle e quadro strumenti con indicatori analogici.

L’allestimento Allure aggiunge caratteristiche come Peugeot Entry n’ Go, caricatore wireless per smartphone compatibili, cerchi in lega leggera diamantati, sistema Visiopark a 180°, DRL a LED, quadro strumenti i-Cockpit 3D e sedili in materiale sintetico. Un tetto solare panoramico sarà di serie.

La variante GT include tutti gli elementi della Allure più altri dettagli di lusso come sensori di pioggia e luminosità, Peugeot Driver Assist, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali e bracciolo in pelle.

Tutti gli allestimenti del nuovo 2008 sono dotati di sei airbag, assistente alla partenza in salita, controlli di trazione e stabilità, sistema ISOFIX e freni a disco su tutte le ruote con ABS ed EBD. La casa del Leone proporrà 3 anni di garanzia senza limite di chilometraggio e il Peugeot Confiance, che offre le prime tre revisioni a un prezzo ridotto.

L’attenzione al mercato brasiliano è evidente, con il veicolo prodotto nello stabilimento Stellantis di Betim (MG). Infine, è prevista l’introduzione di una versione del Peugeot 2008 2025 con motore Bio-Hybrid in un secondo momento.