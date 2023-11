Stellantis inizia a produrre il motore elettrico di Peugeot 2008 a Vigo

Stellantis Vigo ha comunicato che, dal mese scorso, sta preparando il motore elettrico che equipaggerà la versione elettrificata della nuova Peugeot 2008. La nuova officina specifica, con una superficie di 160 metri quadrati, è integrata nella linea di motori System 1. In precedenza il motore finito arrivava dallo stabilimento di Tremery, in Francia.

Peugeot 2008: il motore elettrico sarà prodotto a Vigo

L’azienda afferma che la macchina elettrica viene fornita già “spoglia” e che “tutti i componenti da montare (caricatore, condensatore ad acqua, tubi di raffreddamento…) sono inseriti nella macchina elettrica in un circuito chiuso dotato di elementi di movimentazione per sollevare parti pesanti”. “Poi, con un AGV, il motore elettrico viene portato alla System 1 Motor Line, dove si completano le operazioni di finitura insieme ai motori termici”, aggiunge.

L’azienda dice che i motori di Peugeot 2008 vengono poi trasportati, con un sistema di vie aeree, alla linea di assemblaggio meccanico 1 (nave M), dove si integrano nella produzione in serie”, prosegue l’azienda, che precisa che attualmente e una capacità di 15 unità/ora nella versione 100% elettrica. Stellantis Vigo ha ricevuto il finanziamento dei Fondi Next Generation EU dell’Unione Europea tramite il Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo del Governo spagnolo per industrializzare il restyling e il rinnovamento della Peugeot 2008, nel quadro dei progetti “Nuove generazioni di BEV su piattaforma full electric” e “Nuovi processi produttivi di power train full electric”.

Mentre si discute per il nuovo accordo, arriva la notizia. Nell’ultimo incontro, il quinto, l’azienda ha offerto la prima misura economica, un adeguamento dei salari basato sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) come riferimento, ma senza superare il 3%. I sindacati hanno giudicato la proposta “insufficiente”. I sindacati insistono per avere più informazioni sul piano industriale, perché finora l’azienda non ha detto nulla sulla nuova piattaforma industriale, la STLA Small.