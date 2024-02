Peugeot inizia il 2024 ai vertici del mercato automobilistico portoghese

Leader del mercato automobilistico portoghese per tre anni consecutivi, Peugeot ha iniziato il 2024 con la stessa ambizione e ha concluso il mese di gennaio come leader del mercato Totale (VP+LCV) e del mercato Veicoli passeggeri (dati ACAP).

Ottime notizie dal Portogallo per Peugeot

Con 2.491 immatricolazioni, Peugeot è stato il marchio più venduto nel mercato totale delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, registrando un aumento in volume del 31,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2023, ben al di sopra della crescita del mercato (+7,6 per cento). In questo modo ha aumentato la propria quota di mercato al 13,8 per cento rispetto all’11,2 per cento di un anno fa.

Riflettendo l’ottima accoglienza dei suoi ultimi modelli, Peugeot ha superato la concorrenza anche nel mercato delle autovetture. Registrando una crescita impressionante in volume del 56,5 per cento, in un mercato cresciuto solo del 7,5 per cento si è assicurata la posizione di marchio più venduto, con 2.086 veicoli e la sua quota di mercato è salita al 13,3 per cento (precisamente 4,2 pp rispetto a gennaio 2023).

Nel mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri, Peugeot ha venduto 405 unità e ha chiuso il primo mese dell’anno con una quota del 17,1 per cento. Mantenendo l’elettrificazione come priorità, attraverso una gamma completamente elettrificata in continua crescita, con nuovi motori elettrici e offensivi in ​​tutti i segmenti di mercato, la casa francese dimostra la sua posizione di marchio di riferimento tra i costruttori generalisti.

Peugeot è stata, quindi, la prima marca generalista nella classifica delle vendite totali (VP+VCL) del mercato LEV (BEV+PHEV), registrando 397 unità, un volume superiore del 28 per cento rispetto allo stesso mese del 2023, e una quota dell’8,1%. Così è stato anche per il mercato Passenger LEV, con 341 veicoli (+32 per cento rispetto a un anno fa), assicurando una quota del 7,3 per cento.

Peugeot ha registrato un’accelerazione nel mercato dei veicoli ibridi, affermandosi, anche in questo caso, come la marca generalista leader del mercato. Le 236 immatricolazioni rappresentano un aumento significativo del 119 per cento rispetto ai volumi di gennaio 2023, più che triplicando la crescita di questo segmento di mercato. La casa del leone inizia l’anno garantendo una quota intorno all’11 per cento.

Nel mercato dei BEV, Peugeot ha venduto 161 veicoli (VP+VCL), posizionandosi al primo posto tra i marchi generalisti. Circa un terzo di questo volume (56 unità) sono costituiti da furgoni 100% elettrici, appartenenti ad una gamma che gode di un’ottima reputazione tra aziende e professionisti. Questa performance ha conferito al marchio la leadership in questa fascia di mercato, con una quota significativa pari a circa il 24 per cento. Per quanto riguarda i singoli modelli, 2008 mantiene il titolo di automobile più venduta in Portogallo, con 1.001 unità vendute nel mese di gennaio.