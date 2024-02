Fiat: a gennaio è leader del mercato in Italia

All’inizio del 2024, FIAT conferma la sua posizione dominante nel mercato. Nel mese di gennaio, secondo l’analisi dei dati di Dataforce, il marchio italiano mantiene la leadership sia nel settore delle vetture che in quello dei veicoli commerciali leggeri, registrando oltre 20.500 immatricolazioni e una quota di mercato complessiva del 12,8 per cento.

Nel mese di gennaio, la Panda Hybrid si distingue come la vettura più venduta in Italia. Questa iconica city-car, prodotta a Pomigliano, offre tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida, combinando efficienza, compattezza ed accessibilità. La stessa tecnologia caratterizza anche la 500 Hybrid, contribuendo alla leadership di FIAT nel segmento A con una quota di mercato del 70 per cento. Insieme, queste due vetture rappresentano il punto di riferimento anche a livello europeo per la mobilità urbana elettrificata.

Il mese di gennaio ha visto anche la chiusura positiva della 500e, confermandosi come la city-car completamente elettrica più venduta in Italia. La 500e, insieme alla nuova 600e, contribuisce al primato del marchio Fiat nel canale “Privato” delle vetture completamente elettriche, con una quota del 16,1%. Progettata e realizzata a Torino, la 500e rappresenta un simbolo della creatività italiana e sta guadagnando consensi tra gli appassionati del Made in Italy in tutto il mondo. Il risultato di gennaio conferma il successo ottenuto nel 2023, posizionandosi al primo posto assoluto in Europa nel segmento A+B BEV con una quota di mercato del 14,7 per cento, in crescita rispetto al 2022.

Infine, ottimi risultati commerciali anche per la 500X “Made in Melfi”, altro simbolo dell’eccellenza produttiva italiana, che ha registrato oltre 2.000 immatricolazioni nel competitivo segmento dei B-SUV. Il segreto della leadership di FIAT risiede nella sua capacità di essere rilevante, sostenibile e accessibile per tutti gli italiani, grazie a una gamma di best seller che si adatta ai gusti ed alle esigenze della mobilità sostenibile.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia ha dichiarato: “I risultati di gennaio confermano la leadership in Italia, evidenziando le grandi potenzialità della nostra gamma e il continuo incremento della qualità nel servizio. Ringrazio i numerosi italiani che hanno scelto i nostri modelli, manifestando pieno apprezzamento per il nuovo corso del Brand. Questo percorso è stato costruito insieme a loro e continuerà ad arricchirsi di nuovi prodotti per affrontare con determinazione le sfide della mobilità di domani. Un ringraziamento speciale va alla nostra rete di concessionari, che mette sempre al centro del proprio lavoro le esigenze dei clienti, supportandoli nella transizione verso una mobilità urbana più sostenibile e accessibile. Sono questi i tratti distintivi del nostro operato, frutto della creatività italiana e del nostro know-how forgiato in oltre un secolo di storia”.